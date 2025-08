Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo cho biết, nhìn vào phổ điểm thi năm nay có thể thấy, điểm chuẩn vào các trường có thể thấp hơn so với năm 2024, đặc biệt ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh. Mức giảm chung, theo TS Đức dự đoán, trong khoảng 2-3 điểm. Riêng với Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn có thể giảm 1-2 điểm, tùy theo từng ngành/chương trình.

Với các phương thức xét tuyển khác ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, theo ông Đức, điểm chuẩn giữa các phương thức này đều phải quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT, do đó điểm chuẩn có thể cũng có xu hướng thấp hơn so với năm 2024.

Những năm gần đây, điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT phổ biến ở mức 26-27,5.

Năm ngoái, ở thang 30, ngành Quan hệ công chúng lấy cao nhất với 28,18 điểm, kế đó là Thương mại điện tử 28,02. Các ngành còn lại đều từ 26,57 trở lên. Với thang 40, ngưỡng trúng tuyển cao nhất là 37,49 tại ngành Truyền thông Marketing.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Còn tại Trường Đại học Thương mại, ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông - Tuyển sinh, cho hay nhìn vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thể thấy thấp hơn so với hai năm trước đó. Do vậy, ông Trung dự đoán điểm chuẩn năm nay vào trường cũng sẽ giảm khoảng 1-2 điểm so với năm ngoái.

Tuy nhiên, theo ông Trung, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn năm nay, các trường đại học không có chỉ tiêu riêng cho từng phương thức xét tuyển. Vì thế, điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng thí sinh xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với học bạ.

“Nếu số lượng thí sinh đăng ký theo diện này lớn thì điểm chuẩn không giảm nhiều; còn nếu đăng ký ít, điểm sẽ giảm tương đối”, ông Trung nói.

Ngoài ra, mức điểm trúng tuyển còn phụ thuộc vào sức hút của ngành. Đối với những ngành ít được thí sinh quan tâm, điểm chuẩn có thể sẽ giảm sâu hơn so với những ngành “hot”, được quan tâm nhiều tại trường.

Những năm gần đây, điểm chuẩn vào Trường Đại học Thương mại phổ biến ở mức 25-27, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Marketing thương mại và Thương mại điện tử với 27 điểm. Theo sau là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 26,9 điểm. Đây cũng là ba ngành thường xuyên dẫn đầu trong những năm gần đây.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào 6 ngành chính quy trong nước, gồm Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế Phát triển, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế và ngành Kế toán từ 22 điểm, tính theo thang điểm 30.

Những năm trước, trường này lấy điểm chuẩn theo thang 40, là tổng điểm ba môn theo tổ hợp, trong đó môn chính nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên. Mức điểm phổ biến vào các ngành này của trường khoảng 33/40 điểm.

Chẳng hạn năm ngoái, điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Kinh tế gần như nhau, từ 33,1 đến 33,62 điểm, cao nhất là ngành Tài chính - Ngân hàng.

Như vậy, theo dự báo, điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 có thể sẽ giảm so với những năm trước khi tính theo điểm trung bình môn.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cũng đưa ra dự đoán về điểm chuẩn vào một số ngành của học viện năm 2025 sẽ giảm hơn so với năm ngoái.

Dự đoán, dải điểm chuẩn sẽ trải rộng từ 22 đến 28, không tập trung như năm ngoái (từ 26,03 đến 26,85 trên thang điểm 30 và từ 34,35 đến 36,15 trên thang điểm 40). Một số ngành có thể giảm hơn so với năm ngoái tới 3-4 điểm. Song với một số ngành có sức hút lớn và có nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, điểm chuẩn vẫn sẽ nằm ở mức cao.

Những năm gần đây, điểm chuẩn vào Học viện Tài chính thường chia theo hai thang 30 và 40 điểm. Ở thang 40 với điểm tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm chuẩn vào các ngành khoảng 33-36, tức trung bình 8,2-9 điểm mới đỗ. Trong đó, ngành “hot” nhất là Hải quan và Logistics. Với thang 30, điểm chuẩn thường ở mức trên 25,45.