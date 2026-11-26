Trong ngày đầu quay lại trụ sở chính của Nvidia tại Santa Clara, bang California (23/11) sau khi được phục chức, CEO Jensen Huang xuất hiện với trang phục khác biệt so với hình ảnh thường thấy.

Trước sự chào đón của nhân viên, lãnh đạo 63 tuổi không mặc chiếc áo khoác da đen đặc trưng mà diện áo vải cotton màu xanh hải quân. Theo chuyên trang thời trang The Cut, đây là mẫu áo sơ mi kéo khóa của thương hiệu Dior, giá bán lẻ 3.300 USD và từng được ông mặc trong chuyến công tác tại Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 6.

Sự chuyển đổi từ chất liệu da sang vải cotton tối màu được giới quan sát đánh giá là bước điều chỉnh hình ảnh có tính toán. Sau khi từ chức hôm 12/11 vì bê bối liên quan đến nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân - gồm hai nhân sự cấp dưới và một người bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc, màn tái xuất của ông Huang đòi hỏi diện mạo tiết chế, không phô trương.

Hình ảnh quen thuộc của Jensen Huang trong chiếc áo da đen và trong ngày đầu trở lại Nvidia. Ảnh: HuffingtonPost

Trong đoạn video ghi lại cảnh ông Huang đặt tay lên ngực bày tỏ lòng biết ơn và lời xin lỗi tới nhân viên, chất liệu vải cotton tạo cảm giác gần gũi, truyền tải thông điệp "lắng nghe và học hỏi" thay cho vẻ ngoài quyền lực của những chiếc áo khoác da Tom Ford thường ngày. Việc mặc lại trang phục cũ cũng góp phần củng cố hình ảnh thực tế của nhà sáng lập Nvidia trong ngày trở lại điều hành.

Quyết định đổi trang phục lần này đánh dấu sự tạm ngưng chiến lược ăn mặc nhất quán mà ông Huang duy trì nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News hồi tháng 9, tỷ phú công nghệ tiết lộ ông sở hữu tới 40 chiếc áo khoác da giống nhau để không mất thời gian chọn đồ mỗi sáng, dành toàn bộ tâm trí cho các quyết định điều hành.

"Mặc cùng một kiểu đồ mỗi ngày đồng nghĩa với việc không có bất ngờ nào xảy ra - bớt đi một việc phải bận tâm", ông Huang nói khi đó.

Việc Jensen Huang trở lại vị trí CEO chỉ 11 ngày sau khi từ chức đã chặn đứng đà giảm của cổ phiếu Nvidia trên thị trường chứng khoán. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận sự can thiệp trực tiếp của ông với Hội đồng quản trị Nvidia đóng vai trò quan trọng trong việc mở đường cho nhà sáng lập này tái xuất.

Giới phân tích nhận định diện mạo mới của ông Huang chỉ mang tính tạm thời trước khi vị CEO quay lại lịch làm việc 14 tiếng mỗi ngày cùng chiếc áo khoác da quen thuộc.

(Theo The Cut, HuffintonPost)