Jensen Huang vẫn bảo vệ mô hình quản trị phẳng và cho rằng việc xây dựng kế hoạch kế nhiệm CEO chỉ tạo ra những tầng nấc quyền lực không cần thiết.

Cuộc họp đầu tiên sau khi trở lại Nvidia: Từ chuyện cá nhân đến quy tắc ứng xử

Theo tiết lộ từ nhiều người bên trong Nvidia, CEO Jensen Huang đã bắt đầu ngày trở lại công ty bán dẫn do chính ông đồng sáng lập bằng một cuộc họp toàn thể nhân viên.

Nội dung cuộc họp đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm, từ sự hối tiếc, trị liệu tâm lý cho đến bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp.

CEO Jensen Huang nói với nhân viên rằng Nvidia không cần xây dựng kế hoạch kế nhiệm bởi mô hình kinh doanh của công ty có những đặc điểm riêng biệt. Ảnh: Bloomberg

Đáng chú ý, vấn đề xây dựng kế hoạch kế nhiệm CEO cũng được đưa ra thảo luận. Đây vốn được xem là một trong những rủi ro quản trị lớn nhất của Nvidia, đặc biệt sau những biến động liên quan đến vị trí lãnh đạo cao nhất trong thời gian gần đây.

Theo CNBC, dẫn lời một nguồn tin giấu tên tham dự cuộc họp, Huang nói với nhân viên rằng Nvidia không cần xây dựng kế hoạch kế nhiệm bởi mô hình kinh doanh của công ty có những đặc điểm riêng biệt.

Đáng ngạc nhiên, bất chấp những gì vừa xảy ra trong hai tuần trước đó, ông còn lập luận rằng một kế hoạch kế nhiệm có thể tạo ra những tầng nấc quản lý và quyền lực không cần thiết trong tổ chức.

Quan điểm này cho thấy Huang vẫn kiên định với cách điều hành đã theo đuổi trong nhiều năm, ngay cả khi những biến cố gần đây khiến vấn đề kế nhiệm trở thành chủ đề được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Trước đó trong tháng, các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đã nhìn nhận vấn đề theo hướng hoàn toàn khác.

Huang được cho là đã từ chức CEO sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với ít nhất hai người, trong đó có một người bị chính phủ Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp.

Sự việc không chỉ tạo ra khủng hoảng liên quan đến hình ảnh cá nhân của nhà sáng lập Nvidia mà còn làm dấy lên câu hỏi lớn hơn: Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày Jensen Huang không còn điều hành công ty?

Nvidia vận hành với mô hình quản trị phẳng hiếm thấy

Khác với nhiều tập đoàn lớn thường có hàng loạt lãnh đạo cấp cao (C-suite), cùng nhiều tầng quản lý trung gian, Nvidia duy trì một cơ cấu tổ chức tương đối phẳng. Huang đứng ở vị trí cao nhất và cho biết ông có khoảng 60 nhân sự báo cáo trực tiếp.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, Nvidia chỉ có năm lãnh đạo điều hành chủ chốt, bao gồm cả Huang. Bốn người còn lại là Giám đốc tài chính Colette Kress, người từng đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong 12 ngày; Ajay Puri, phụ trách hoạt động kinh doanh và thị trường trên toàn cầu; Debora Shoquist, Phó chủ tịch điều hành phụ trách vận hành; và Timothy Teter, Phó chủ tịch điều hành kiêm cố vấn pháp lý trưởng.

Việc duy trì bộ máy lãnh đạo tinh gọn được xem là một trong những đặc điểm nổi bật trong cách quản trị của Huang.

Thay vì xây dựng nhiều cấp quản lý, ông lựa chọn mô hình trong đó các lãnh đạo và nhân sự chủ chốt có thể tiếp cận trực tiếp người đứng đầu doanh nghiệp.

Huang từng nhiều lần bảo vệ cấu trúc này trong các cuộc phỏng vấn. Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Lex Fridman hồi tháng 3, nhà sáng lập Nvidia đã giải thích khá chi tiết triết lý tổ chức doanh nghiệp của mình.

Ông cho rằng khi thiết kế một công ty, điều đầu tiên cần xác định không phải là sơ đồ tổ chức mà là sản phẩm và kết quả mà doanh nghiệp muốn tạo ra.

Huang nhận xét nhiều doanh nghiệp có sơ đồ tổ chức gần như giống hệt nhau, bất kể hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, phần mềm hay sản xuất ô tô.

Theo ông, cách tiếp cận này không hợp lý bởi mỗi công ty có mục tiêu, sản phẩm và phương thức vận hành khác nhau.

Triết lý của Jensen Huang phần nào lý giải vì sao Nvidia có thể vận hành với số lượng lãnh đạo cấp cao tương đối ít, trong khi vẫn duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Bloomberg

Thay vì sao chép một mô hình quản trị có sẵn, doanh nghiệp cần xây dựng bộ máy phù hợp với mục tiêu của mình. Huang nhấn mạnh rằng bản chất của một công ty là một cỗ máy, một cơ chế hay một hệ thống được thiết kế để tạo ra kết quả đầu ra. Và kết quả đó chính là sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn phát triển.

Triết lý này phần nào lý giải vì sao Nvidia có thể vận hành với số lượng lãnh đạo cấp cao tương đối ít, trong khi vẫn duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ và vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp chip AI.

Tương lai Nvidia vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Jensen Huang?

Tuy nhiên, mô hình quản trị từng giúp Nvidia phát triển mạnh mẽ cũng có thể trở thành điểm yếu khi công ty bước vào giai đoạn mới.

Việc một CEO có khoảng 60 nhân sự báo cáo trực tiếp và nắm quyền điều hành gần như toàn bộ hoạt động chiến lược đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tính liên tục nếu người này đột ngột rời vị trí.

Đối với một doanh nghiệp có quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu như Nvidia, kế hoạch kế nhiệm không đơn thuần là lựa chọn người thay thế CEO.

Đây còn là cơ chế bảo đảm hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm, quan hệ với đối tác và niềm tin của thị trường không bị gián đoạn khi xảy ra biến động lãnh đạo.

Nvidia hiện giữ vai trò trung tâm trong làn sóng đầu tư AI toàn cầu. Các dòng chip tăng tốc AI của công ty trở thành nền tảng quan trọng đối với những tập đoàn công nghệ lớn, trung tâm dữ liệu và các doanh nghiệp đang chạy đua phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, bất kỳ bất ổn nào trong bộ máy lãnh đạo cũng có thể tạo ra tác động vượt xa phạm vi nội bộ doanh nghiệp.

Những phát biểu của Jensen Huang với nhân viên, cùng quan điểm ông từng nhiều lần thể hiện về vấn đề kế nhiệm, có thể chưa đủ để xoa dịu những lo ngại dài hạn từ hội đồng quản trị và các cổ đông.

Vấn đề không nằm ở việc mô hình quản trị phẳng của Nvidia có hiệu quả hay không trong hiện tại. Thành công của công ty trong nhiều năm qua đã phần nào chứng minh điều đó.

Thách thức lớn hơn là liệu mô hình này có thể tiếp tục vận hành hiệu quả khi thiếu vắng người sáng lập đã trực tiếp định hình chiến lược, văn hóa và tốc độ phát triển của Nvidia hay không.

(Theo NDTV, TechCrunch, New York Post)