Trong phim Ma xó, NSƯT Hạnh Thúy đóng vai oan hồn, nhân vật ma của người mẹ có tạo hình quỷ dị, ma quái.

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng mỗi ngày để hóa trang làm ma xó trong phim.

Hạnh Thúy cho biết đây là vai diễn có quá trình hóa trang công phu và tốn nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp của chị. Nghệ sĩ mất trung bình 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tổ hóa trang đắp từng lớp silicon lên mặt và các chi tiết khác như sợi tóc, vết lở loét...

Trong đó, phần khó nhất nằm ở đôi mắt khi liên tục phải sử dụng các loại kính áp tròng và hiệu ứng hóa trang đặc biệt trong suốt quá trình ghi hình.

Clip NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ

“Có những ngày tôi mất đến 8 tiếng để hóa trang nhưng quay 8 phút và lên hình chỉ 8 giây. Đây là nhân vật tốn thời gian make-up nhất từ trước đến nay của tôi, xấu xí nhất và ám ảnh nhất”, nghệ sĩ chia sẻ. Bên cạnh tạo hình, nhân vật có cảm xúc tâm lý nặng với cảnh khóc, gào thét vì bị tra tấn khiến Hạnh Thúy gặp không ít áp lực.

Ma xó là dự án thứ 5 Hạnh Thúy góp mặt từ đầu năm đến nay. Trước đó, chị lần lượt tham gia các dự án: Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực và gần nhất là Phí phông ra rạp dịp lễ 30/4. Các phim trên đều lần lượt cán mốc hơn 100 tỷ khiến nghệ sĩ "vui lây".

NSƯT Hạnh Thúy liên tục góp mặt trong loạt phim doanh thu 100 tỷ từ đầu năm đến nay.

Hạnh Thúy nói đùa chị không hiểu gương mặt mình có gì kinh dị để các đạo diễn nhắm cho các vai ma quỷ. Chị trân trọng các lời mời, quan niệm mỗi nhân vật đều có số phận khác nhau nên cố gắng làm tròn trách nhiệm.

Trước lo ngại liệu thị trường điện ảnh hiện nay có bị "quá tải" phim kinh dị không?, Hạnh Thúy cho rằng điều này phản ánh nhu cầu của khán giả. Theo nghệ sĩ, khi công chúng còn yêu thích và lựa chọn, dòng phim này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển.

"Tất nhiên để không rơi vào lối mòn, điều quan trọng là các nhà làm phim phải liên tục làm mới cách kể chuyện để mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn", chị bày tỏ.

Avin Lu - vốn gắn liền với các vai thư sinh, lãng tử - trở nên khác lạ với nhân vật khắc khổ, lam lũ trong dự án mới. Nam diễn viên kể mất nhiều ngày trải nghiệm thực tế, xin làm thợ hồ không lương tại 1 công trình để tìm kiếm chất liệu nhập vai.

Avin Lu và Tín Nguyễn nỗ lực với vai chính trong dự án mới.

Phim cũng đánh dấu vai chính đầu tay của Tín Nguyễn - 1 TikToker từng gây ấn tượng trong Lật mặt 7 của Lý Hải. Nhân vật người phụ nữ mang thai của cô có những màn diễn nặng tâm lý, nhận phản hồi tích cực về diễn xuất.

Bên cạnh những phân đoạn tâm lý, Tín Nguyễn cũng gây chú ý với cảnh quay sử dụng động tác bẻ người. Với lợi thế xuất thân là dancer, cô trực tiếp thực hiện phân cảnh này mà không cần tập luyện riêng.

Ma xó thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh Thảo (Tín Nguyễn) và Phú (Avin Lu) - đôi vợ chồng khát khao có con sau một lần cô sảy thai. Trong nỗi tuyệt vọng, họ nhờ một thầy cúng (Lê Khánh) để "thờ ma xó trong nhà".

Cả hai đạt được mục đích, nhưng từ đây nhiều hiện tượng bí ẩn xảy ra khi lòng tham của các nhân vật vượt ngoài tầm kiểm soát.

Dàn diễn viên "Ma xó" và ê-kíp trong buổi công chiếu phim.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết kịch bản lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian do đó quá trình xây dựng tạo hình không chỉ để gây sợ hãi mà còn phản ánh những niềm tin, quan niệm vốn tồn tại trong đời sống. Phim khởi chiếu từ 5/6.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC