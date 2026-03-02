Chiều 2/3, đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm và dàn diễn viên gồm: Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Vinh Râu, Trần Kim Hải, Sỹ Toàn, Quang Trung... có mặt trong buổi giao lưu về phim điện ảnh Tài tại TPHCM.

Phim đánh nhau nghẹt thở, Mỹ Tâm ít đất diễn

Phim Tài xoay quanh cuộc đời Tài (Mai Tài Phến) - chàng trai vì kiếm tiền lo cho mẹ (Hạnh Thúy) mà sa vào con đường phạm pháp. Ra tù, Tài muốn làm lại cuộc đời nhưng hoàn cảnh gia đình và "bóng ma" từ quá khứ không buông tha anh.

Phim có nhiều cảnh hành động xuyên suốt câu chuyện. Tuy nhiên, tuyến tình cảm giữa Tài và cô Út (Mỹ Tâm) bị cho là quá ít.

Đạo diễn Mai Tài Phến cho hay ấp ủ ước mơ làm phim hành động từ nhiều năm trước. Kịch bản gốc, cảnh giao chiến giữa Tài, bạn bè và những băng đảng địa phương thậm chí dày đặc hơn. Anh tiết chế phần hành động, tăng yếu tố tình thân, gia đình theo gợi ý của Mỹ Tâm.

Đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm. Ảnh: Loan Lê

Về tuyến tình cảm giữa Tài và cô Út, nhà sản xuất Mỹ Tâm cho là vừa vặn vì nhân vật của cô còn đảm nhận vai trò quan trọng khác trong tác phẩm.

Trước câu hỏi về việc Mỹ Tâm không có cảnh hành động nào trong phim, cô nói: "Tôi từ chối đóng cảnh hành động từ đầu. Tôi thấy mình chưa sẵn sàng để tham gia cảnh hành động trong phim này. Ngoài ra, với tôi, có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự mạnh mẽ của nhân vật".

Vai phản diện của nghệ sĩ Hồng Ánh cũng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Chị nói đây là lần đầu vào vai bà trùm mưu mô, hiểm độc trên màn ảnh rộng.

Trần Kim Hải, Sỹ Toàn cũng được nhận định là những diễn viên phù hợp nhất cho kiểu vai ác tại thị trường miền Nam.

Mỹ Tâm xưng "em" với đồng nghiệp kém 10 tuổi

Tại sự kiện, nhà sản xuất Mỹ Tâm nhiều lần bối rối trước câu hỏi liên quan đạo diễn Mai Tài Phến.

Bị nhắc lại phát ngôn "Nếu phim đạt 100 tỷ đồng doanh thu sẽ công bố một bí mật", Mỹ Tâm khéo léo nói lảng sang đề tài khác.

Trong quá trình quay phim Tài, Mỹ Tâm không chỉ là nhà sản xuất, diễn viên, sáng tác và thể hiện nhạc phim mà còn nhiều lẫn hỗ trợ công tác đạo diễn thay Mai Tài Phến.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy nói thêm Mai Tài Phến đã lao lực, sụt nhiều ký vì dự án, may mà có Mỹ Tâm chia sẻ gánh nặng.

Đáp lời, Mai Tài Phến luôn ghi nhớ điều này và trân trọng sự giúp đỡ của "đạo diễn Mira Dương" hay nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Cũng trong phần giao lưu, Mỹ Tâm nhiều lần xưng "em" với Mai Tài Phến dù hơn đồng nghiệp 10 tuổi. Khi bị chất vấn, cô giải thích cách xưng hô này có từ phim Chị trợ lý của anh, không sửa được.