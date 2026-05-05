NSƯT Hạnh Thuý là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất trong phim Việt ra rạp gần đây. Chị được coi là diễn viên "mát tay" bởi phim nào ra rạp là phim đó vượt trăm tỷ.

NSƯT Hạnh Thuý

Bên cạnh phim kinh dị Phí phông đang đại náo rạp Việt với doanh thu 180 tỷ đồng (tính tới ngày 5/5), NSƯT Hạnh Thuý trước đó còn xuất hiện trong loạt phim doanh thu vượt trăm tỷ ra rạp trước đó không lâu gồm: Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ) và Tài (113 tỷ). Tổng doanh thu 4 phim NSƯT Hạnh Thuý tham gia hiện đã vượt 545 tỷ đồng.

Sắp tới nữ diễn viên hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo rạp chiếu với bộ phim kinh dị Ma xó trong vai oan hồn, nhân vật ma của người mẹ sẽ ra rạp từ 5/6 tới.

NSƯT Hạnh Thuý là diễn viên ăn khách hiện nay.

Ma xó xoay quanh vợ chồng Phú và Thảo (đang mang thai). Cuộc sống của họ trở nên tăm tối hơn bao giờ hết khi bà Thuận (mẹ Phú) qua đời vì không có tiền chữa bệnh. Giữa lúc tuyệt vọng, Thảo nghe lời bà Tánh – một người hàng xóm làm nghề cúng – quyết định thực hiện nghi thức thỉnh “vong cô hồn” về làm ma xó để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi. Khi thực thể trong xó nhà bắt đầu đòi nợ, Thảo mới bàng hoàng nhận ra thứ cô rước về để bảo vệ gia đình thực chất là một cơn ác mộng không có đường lui.

Ngay từ khi tiếp cận kịch bản, nhiều diễn viên đã thừa nhận họ cảm nhận rõ “khí lạnh” toát ra từ câu chuyện. Không đơn thuần là những tình tiết hư cấu, Ma xó khai thác trực diện vào niềm tin tâm linh, những nghi thức cổ xưa và nỗi sợ vô hình ăn sâu trong tiềm thức người Việt. Chính điều đó khiến không ít người e dè, thậm chí lo lắng về những ảnh hưởng ngoài đời thực.

NSƯT Hạnh Thuý trong phim "Ma xó".

Ngoài NSƯT Hạnh Thuý, phim quy tụ các diễn viên Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu...

NSƯT Hạnh Thuý trong phim "Ma xó":