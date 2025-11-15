Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nhà trường phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại - Sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”.

Xuất hiện trong vai trò dẫn chương trình, MC Huyền Châu gây ấn tượng với phong thái sang trọng, nền nã. Cô đảm nhiệm dẫn dắt một trong những hoạt động quan trọng nhất của chuỗi kỷ niệm, góp phần tôn vinh hành trình 100 năm hình thành và phát triển của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

MC Huyền Châu gây ấn tượng với phong thái sang trọng, nền nã.

Với bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng các sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn, MC Huyền Châu với giọng dẫn ấm áp, cách kể chuyện cuốn hút đã kết nối trọn vẹn cảm xúc giữa các thế hệ họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật và đông đảo khách mời.

Không chỉ giới thiệu các phần mục của chương trình, MC Huyền Châu còn khéo léo truyền tải câu chuyện về sự giao thoa giữa di sản và hiện đại - tinh thần chủ đạo của triển lãm. Những bộ sưu tập quý hiếm từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được cô dẫn dắt với sự trân trọng, tinh tế, giúp khán giả cảm nhận hành trình một thế kỷ của mỹ thuật nước nhà.

MC Huyền Châu bên một tác phẩm.

Hoạ sĩ Văn Chiến (nghệ danh Chiến trứng - PV) - bố của MC Huyền Châu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam còn cô đã từng nhận tấm bằng của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khoa Thiết kế thời trang nên việc tham gia sự kiện này cũng chính là sự tri ân của nữ MC với các bậc tiền bối, những cây đại thụ làm nên tên tuổi mỹ thuật Việt Nam.

Khi được hỏi về cát-sê dẫn chương trình, MC Huyền Châu chia sẻ: “Với sự kiện 100 năm Mỹ thuật Việt Nam, điều khiến tôi nhận lời không phải là con số mà là ý nghĩa của nó. Đây là chương trình tôn vinh một di sản nghệ thuật quan trọng và sự hiện diện của tôi đến từ sự trân trọng.”

MC Huyền Châu là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình nhưng không chạy show dày đặc. Cô giải thích chọn lọc kỹ vì muốn giữ sự chỉn chu và tôn trọng khán giả. Những chương trình có giá trị thật, có tinh thần phù hợp cô luôn sẵn lòng.

Dù đã bước qua tuổi 40, MC Huyền Châu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, vẻ thanh lịch.

Không chỉ ghi dấu tại các sự kiện, MC Huyền Châu còn là một trong những MC của VTV gắn liền với nhiều chương trình như: Cafe sáng với VTV3, Chuyển Động 24h, Tài chính tiêu dùng, Thời trang và Cuộc sống, Chuyện đêm muộn, Robocon, Vui khoẻ có ích...

Dù đã bước qua tuổi 40, MC Huyền Châu vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, vẻ thanh lịch. Cô chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc là duy trì lối sống lành mạnh, tinh thần kỷ luật và chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất. Chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện hằng ngày và đặc biệt coi trọng giấc ngủ.

Phong cách thời trang của MC Huyền Châu cũng được đánh giá cao bởi sự thanh lịch, kín đáo và tinh tế. Cô ưu tiên những thiết kế form dáng mềm mại, chất liệu cao cấp và tông màu hài hòa, giữ được nét sang trọng mà không phô trương.

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC