XEM CLIP:

Ngày 5/8, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) đã làm việc với bà Đ.T.K.C (64 tuổi, ngụ xã Lấp Vò) để làm rõ hành vi điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

Khoảng 16h30 ngày 4/8, Đội CSGT số 1 phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ôtô BKS 66A-196... đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” trên Quốc lộ N2B.

CSGT đã xác minh, xác định ôtô trên của bà C.

Lực lượng CSGT làm việc bà C. Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Qua làm việc, bà C. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển ôtô đi trên đường Quốc lộ N2B, hướng từ cầu Vàm Cống về cầu Cao Lãnh. Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Lấp Vò, do chạy qua khỏi đoạn đường dẫn rẽ xuống Quốc lộ 80, nên bà C. điều khiển ôtô quay đầu, chạy ngược chiều trên Quốc lộ N2B.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản đối với bà C. để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, hành vi của bà C. bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Quốc lộ N2B là một phần của cao tốc Bắc - Nam phía tây, kết nối Đồng Tháp và TP Cần Thơ, tuy nhiên tuyến này vẫn chưa khai thác như cao tốc.