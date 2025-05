Những ngày qua tại 'điểm nóng' trước cổng chính ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) tình hình giao thông vẫn lộn xộn khi vắng lực lượng CSGT. Hàng loạt xe máy, kể cả ô tô lại nối đuôi nhau vi phạm luật giao thông.

Khu vực trước cổng chính ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sáng 17/5 vắng bóng lực lượng chức năng nên giao thông lộn xộn trở lại. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Khoảng 1 giờ quan sát, PV VietNamNet ghi nhận dù có biển cấm lưu thông nhưng hàng loạt xe máy vẫn chạy vào. Tiếp đó, dòng xe quẹo trái quy định, chạy ngược chiều băng qua làn đường dành cho ô tô vào ga T3 để được chạy xuyên suốt dưới cầu vượt hướng về nhà giữ xe T3 hoặc ra đường Hoàng Hoa Thám.

Đối với ôtô, dù được phép lưu thông theo hướng vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nhưng lại bị cấm rẽ trái để chạy dưới cầu vượt.

Việc xe máy, ô tô vô tư chạy vào đường cấm lưu thông, cấm rẽ trái đã gây xung đột với luồng ô tô chạy đúng luật vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người đi xe máy lại chạy vào đường cấm và rẽ trái để tiện đường vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hoặc đi đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngoài xe máy còn có cả ô tô cũng vi phạm quy định. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trước đó, VietNamNet đã phản ánh tình trạng lộn xộn này. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực chân cầu vượt, đoạn trước cổng chính vào ga T3 để phân luồng và nhắc nhở người dân chấp hành luật giao thông do xe máy bị cấm lưu thông phía trước.

Khi có lực lượng chức năng, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Dù vậy, nhiều người dân khá lúng túng khi buộc phải quay đầu để tìm hướng di chuyển mới vào ga T3 hoặc đi về đường Hoàng Hoa Thám.

Tránh bị CSGT phạt, người dân phải 'mượn đường' đến ga T3

Theo ghi nhận, khu vực trước lối dẫn vào cổng chính nhà ga T3 được phân luồng, lắp đặt một tiểu đảo hình tam giác lớn hàng chục m2 để ngăn dòng xe chạy thẳng dưới cầu vượt Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà về. Tại đây, biển báo cấm xe máy và cấm rẽ trái được đặt ra, biến đoạn đường phía trước thành đường một chiều dành riêng cho ô tô đi vào nhà ga T3.

Để tiếp tục di chuyển đến ga T3 hoặc đi đường Hoàng Hoa Thám, về đường Trường Chinh thì người dân phải quay đầu ra đường Cộng Hoà hoặc di chuyển ra đường E18 rồi quay đầu, chạy lên cầu vượt Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà.

Người đi xe máy sau khi quay đầu dưới chân cầu vượt đã rẽ phải vào đường đường nội bộ của quân đội (khung màu đỏ). Theo hướng này, họ có thể vừa đến được nhà ga T3 và vừa có thể ra được đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tạm thời 'mượn' đường nội bộ của quân đội để đi lại. Sau khi quay đầu dưới chân cầu vượt, người dân có thể chạy một đoạn 60m, đến điểm giao với đường nội bộ của quân đội.

Tại đây, người dân có thể rẽ phải vào tuyến đường nhựa rộng chừng 8m, dài khoảng 800m để thông ra đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, phía dưới chân cầu vượt (đoạn đối diện nhà giữ xe ga T3).

Ở vị trí giao cắt, người đi xe máy hay ô tô sẽ rẽ phải, chạy một đoạn khoảng 100m. Đến trước cổng ra của nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thì chuyển làn sang trái rồi quay đầu ngược lại.

Đoạn cuối đường nội bộ quân đội tiếp giáp với đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoạ ở phía dưới cầu vượt, đối diện nhà giữ xe ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Với hướng di chuyển này, người dân có thể chạy vào nhà giữ xe T3 sân bay Tân Sơn Nhất hoặc có thể chạy liền mạch để thoát ra đường Hoàng Hoa Thám và ra đường Trường Chinh.

Tuy nhiên, hướng di chuyển này tạo xung đột, cắt ngang 2 dòng xe lưu thông theo 2 chiều của tuyến đường nối ở dưới cầu vượt. Do đó, người điều khiển phương tiện khi chuyển làn và quay đầu đều phải quan sát kỹ do nguy cơ mất an toàn giao thông cao.