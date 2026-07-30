Dự án của OpenAI tại thị trấn Saline từng huy động hàng trăm thợ điện làm việc cật lực 10 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần.

Khi các hãng công nghệ chi hàng trăm triệu USD để xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, việc đào tạo thế hệ thợ điện tiếp theo đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

Cam kết đó bao gồm một cơ sở đào tạo thuộc mạng lưới 270 trung tâm, ra đời nhờ quan hệ đối tác giữa Hội Thợ điện Quốc tế (IBEW) và các nhà thầu điện.

Đợt tuyển dụng này nằm trong chương trình trị giá 50 triệu USD do Google hậu thuẫn, với mục tiêu nâng số lượng học viên học nghề hàng năm từ 19.500 lên 30.000 người trong ba năm tới tại các khu vực do Google định hướng.

Một khoản tài trợ khác từ tập đoàn quản lý tài sản BlackRock sẽ mở rộng nguồn nhân lực tay nghề cao phục vụ các trung tâm dữ liệu tại Texas, nằm trong khuôn khổ sáng kiến trị giá 100 triệu USD nhằm phát triển lực lượng lao động thủ công lành nghề.

Các ông lớn công nghệ và tài chính Mỹ đang chi mạnh tay để đào tạo thợ điện, thợ mộc và nhân công xây dựng, nhằm tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong làn sóng xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: NYT

Nhu cầu sử dụng các mô hình AI tăng vọt, được thúc đẩy bởi các công ty sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào nhằm chạy đua với thị trường, đã tạo ra nhu cầu chưa từng có về nhân sự lành nghề.

Cơn sốt tuyển dụng đột ngột này cũng gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng ở các lĩnh vực khác, bao gồm cả xây dựng văn phòng.

Dữ liệu từ tờ New York Times cho thấy các nhà phát triển đang trả mức lương hậu hĩnh cho người lao động, đặc biệt tại các vùng nông thôn nơi các trung tâm dữ liệu mới mọc lên.

Phân tích của trang việc làm Indeed chỉ ra các công việc lắp đặt và bảo trì tại các trung tâm dữ liệu có mức lương cao hơn 42% so với các vị trí tương đương ở những ngành nghề khác.

Tại các thị trường chứng kiến sự bùng nổ xây dựng trung tâm dữ liệu như Dallas và Bắc Virginia, người lao động có cơ hội rời bỏ công việc hiện tại để nhận mức thù đãi cao hơn hẳn.

Các hãng công nghệ cũng đẩy mạnh nỗ lực đào tạo khi Microsoft duy trì đầu tư vào các chương trình kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu từ năm 2018, hiện vận hành 39 cơ sở đào tạo toàn cầu và đã đào tạo khoảng 15.000 người.

Bên cạnh Microsoft, Meta đã chi 115 triệu USD cho năm đầu tiên trong cam kết nhiều năm nhằm đào tạo công nhân xây dựng, khởi đầu với 5.000 học viên.

Những người này sẽ hoàn thành khóa học kéo dài bốn tuần, được tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở, trước khi trực tiếp làm việc tại công trường cho các nhà thầu của Meta.

Khi hàng nghìn công nhân chuẩn bị dồn sức xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, một câu hỏi quan trọng vẫn để ngỏ: Chuyện gì sẽ xảy ra khi cơn sốt xây dựng kết thúc? Họ sẽ đi đâu và ngành nghề nào có khả năng hấp thụ lượng lớn thợ điện mới tốt nghiệp này?

Ngoài những lo ngại rằng trung tâm dữ liệu có thể đẩy hóa đơn tiền điện tăng cao, các cơ sở này còn hút sạch nguồn nhân lực vốn sẽ đảm nhận các công việc điện dân dụng thông thường, bao gồm cả dịch vụ sửa chữa tại nhà.

Một thách thức khác được chuyên gia chỉ ra là dù trung tâm dữ liệu cần hàng nghìn công nhân xây dựng, chúng chỉ cần một phần nhỏ số nhân sự đó khi đi vào vận hành chính thức.

Đơn cử, cơ sở Stargate ở Abilene có nghĩa vụ hợp đồng phải tạo ra ít nhất 57 việc làm toàn thời gian cố định.

Dù sự mở rộng chóng mặt của các trung tâm dữ liệu mang lại nhu cầu tức thời đối với lao động ngành điện, các báo cáo cho thấy xu hướng này cũng có thể khuyến khích nhiều học sinh theo đuổi lao động chân tay thay vì con đường đại học truyền thống.

(Theo firstpost)