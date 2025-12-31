Bài toán của nhà thầu: Khi chất lượng không chỉ nằm trên bản vẽ

Đối với các đơn vị thi công hạ tầng, nắp hố ga hay song chắn rác không đơn thuần là phụ kiện bề mặt. Đây là hạng mục chịu tải trọng trực tiếp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tuổi thọ toàn công trình. Thực tế, nhiều nhà thầu từng rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" khi sản phẩm không qua được bước nghiệm thu tải trọng, hoặc nhà cung cấp không đủ hồ sơ CO/CQ (Chứng nhận xuất xứ và chất lượng) khiến dự án bị đình trệ.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc đơn vị Nắp hố ga Tân Phú nhận định: "Trong ngành đúc gang và composite, sai lệch về hàm lượng vật liệu có thể dẫn đến nứt vỡ dưới áp lực giao thông. Chúng tôi hiểu rằng với nhà thầu, một lô hàng lỗi không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn là tổn hại uy tín với chủ đầu tư".

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết Nắp hố ga Tân Phú luôn ưu tiên chất lượng và an toàn lên hàng đầu

Năng lực sản xuất: Lời giải cho áp lực tiến độ

Theo đại diện thương hiệu, một trong những lý do giúp Tân Phú được các dự án lớn tin chọn là quy mô sản xuất. Với diện tích xưởng lên đến 10.000m2, đơn vị duy trì được chuỗi cung ứng khép kín từ khâu thiết kế khuôn, đúc đến hoàn thiện.

Quy mô này cho phép Tân Phú đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn trong thời gian ngắn - điều mà các xưởng gia công nhỏ lẻ hoặc đơn vị thương mại trung gian khó có thể đảm bảo. Việc kiểm soát trực tiếp nguồn hàng giúp nhà thầu loại bỏ rủi ro đứt gãy vật tư, đảm bảo đúng tiến độ cam kết với cơ quan quản lý nhà nước.

Quy trình sản xuất tại Tân Phú chuyên nghiệp, đáp ứng được các đơn hàng số lượng lớn

"Giấy thông hành" đạt chuẩn quốc tế

Để có mặt tại các dự án trọng điểm, các sản phẩm như nắp hố ga composite, song chắn rác của Tân Phú phải vượt qua hệ thống rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt. Đơn vị này hiện áp dụng tiêu chuẩn BS EN 124 (tiêu chuẩn châu Âu về nắp hố ga) và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Điểm khác biệt giúp Tân Phú ghi điểm với các kỹ sư giám sát là tính minh bạch: Mỗi lô hàng xuất xưởng đều đi kèm đầy đủ chứng chỉ CO/CQ và phiếu kiểm định tải trọng thực tế theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Những tài liệu này đóng vai trò như một "giấy thông hành", giúp thủ tục nghiệm thu công trình trở nên nhanh gọn và chính xác hơn.

Giúp nhà thầu tối ưu chi phí và cam kết hậu mãi

Trong bối cảnh chi phí vật liệu xây dựng biến động, việc tối ưu ngân sách là bài toán sống còn của nhà thầu. Bằng cách cung cấp mức giá gốc tại xưởng, không qua mạng lưới đại lý trung gian, Tân Phú giúp các đối tác tiết kiệm từ 10 - 15% chi phí vật tư mà vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sản phẩm nắp hố ga tại Tân Phú đều được kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh yếu tố giá, chính sách hậu mãi cũng là thước đo uy tín của doanh nghiệp. Với slogan "Chất lượng là danh dự, an toàn là sứ mệnh", Tân Phú áp dụng chính sách lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Đơn vị cũng thiết lập mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp đến tận chân công trình trên toàn quốc, giải quyết triệt để bài toán logistics cho những dự án ở khu vực xa xôi hoặc địa hình khó khăn.

Sự kết hợp giữa tư duy sản xuất quy chuẩn và cam kết trách nhiệm là chiến lược giúp Nắp hố ga Tân Phú khẳng định vị thế, trở thành đối tác tin cậy của các chủ thầu trong hành trình xây dựng những công trình hạ tầng bền bỉ và an toàn.

