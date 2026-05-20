Cách Aeon Mall định hình thói quen giải trí cuối tuần của cư dân địa phương

Không khó để nhận ra, thói quen đi đến Aeon Mall vào mỗi cuối tuần của nhiều cư dân đã được hình thành. Không cần lên kế hoạch cầu kỳ và cân nhắc quá nhiều phương án, chỉ cần đến Aeon Mall là gần như chắc chắn sẽ có một ngày đầy ắp trải nghiệm mới nhưng vẫn thư giãn, thoải mái, tiện nghi sau một tuần lao động, học tập hăng say.

Tất cả TTTM Aeon Mall luôn ưu tiên dành khu vực sảnh trung tâm và không gian chung luôn cho những hoạt động sôi nổi. Dựa trên lợi thế về diện tích lớn, thiết kế thông minh và linh hoạt, chuỗi TTTM này rất “năng động” trong việc tổ chức nhiều sự kiện với quy mô khác nhau, liên tục 52 tuần một năm.

Tuần này có thể là các workshop làm mộc, tô tượng, hay sáng tạo khoa học STEM giúp bé vừa chơi vừa học. Tuần sau, cả nhà lại được sống trong không khí sôi động của Lễ hội văn hóa Nhật Bản, hào hứng mặc thử Yukata và học gấp Origami.

Chuỗi sự kiện cộng đồng như Ngày hội sống xanh cũng được tổ chức hàng năm để cùng bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh một cách trực quan và tự nhiên nhất. Các sự kiện được linh hoạt và khéo léo điều chỉnh, không lặp lại, không cố định nhằm tạo ra nhịp điệu riêng, hài hòa, mới lạ cho cư dân địa phương tại nơi TTTM hoạt động. Mỗi cuối tuần, các gia đình, nhóm bạn lại vui vẻ đi Aeon Mall chơi tiếp để cùng hòa mình trong những hoạt động ấy.

Khách hàng hào hứng tham gia chương trình “Hãy chọn giá đúng” tại TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân

Thay vì lặp lại cùng một ý tưởng trên toàn hệ thống, mỗi Aeon Mall lại chủ động xây dựng chủ đề, thiết kế nội dung linh hoạt, phù hợp với thị hiếu của cộng đồng địa phương. Nhờ đó, các hoạt động tạo được sự gần gũi, dễ tham gia và có tính kết nối cao với khách hàng từng khu vực.

Là một trong gần 140.000 lượt khách đến TTTM trong khi diễn ra sự kiện Pet Festival tại Aeon Mall Bình Tân, chị Lan Anh (35 tuổi, TP.HCM) cho biết cả gia đình đã dành gần như trọn vẹn một ngày cuối tuần để cùng thú cưng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện.

“Tôi luôn ưu tiên đi đến Aeon Mall vì nhiều sự kiện mới lạ và độc đáo. Cuối tuần không cần đi nhiều nơi hay lên kế hoạch quá nhiều, chỉ cần đến đây là đủ cho mọi người”, chị Lan Anh chia sẻ.

Pet Festival tại Aeon Mall Bình Tân lần đầu tiên được tổ chức với 300 thí sinh ở các bảng thi Cá Vàng, Chó, Mèo, Thỏ, Hamster thu hút nhiều gia đình

Không chỉ hấp dẫn với các gia đình, giới trẻ cũng có cho mình nhiều lý do để tiếp tục đồng hành cùng Aeon Mall. Trở về từ Giải bóng rổ 3x3 tại Aeon Mall Huế, Minh Điệp (20 tuổi, sinh viên) cho biết đây là lần đầu tiên bạn tham gia một sự kiện thể thao cộng đồng có quy mô lớn ngay trong TTTM.

“Ngoài theo dõi các trận đấu kịch tính, mình và các bạn thích thú tham gia hoạt động giao lưu và mini game nên thấy rất hấp dẫn. Không khí cực kỳ sôi động, cảm giác mọi người kết nối với nhau nhiều hơn thay vì chỉ đi dạo hay mua sắm như bình thường”, Điệp chia sẻ.

Giải bóng rổ 3x3 tại Aeon Mall Huế thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và cổ vũ, mang đến không khí thể thao sôi động ngay trong không gian TTTM.

Dạo qua một vòng các fanpage Aeon Mall trên toàn quốc, không khó để bắt gặp lịch các sự kiện được cập nhật liên tục nhằm giúp khách hàng dễ dàng theo dõi.

Lịch sự kiện thường xuyên được cập nhật trên fanpage của các Aeon Mall trên toàn quốc

Không gian “All-in-one” và giá trị gắn kết đa thế hệ

Nếu các sự kiện tạo ra lý do để ghé đến thường xuyên, thì chính sự thân thiện, tiện lợi tại Aeon Mall lại khiến khách hàng ở lại lâu hơn.

Aeon Mall không chỉ là nơi đến tham gia một hoạt động cụ thể, mà là không gian để khách tham quan yên tâm tận hưởng trọn vẹn một ngày bên nhau. Ông bà thoải mái dạo bộ trong không gian thoáng rộng, bố mẹ có thời gian mua sắm, nghỉ ngơi, trẻ nhỏ tìm niềm vui an toàn tại các khu vui chơi và hoạt động trải nghiệm. Mỗi người một hoạt động nhưng vẫn luôn có thời gian thật sự ở gần nhau.

Aeon Mall từ lâu đã trở thành điểm hẹn gắn kết các gia đình đa thế hệ

Bãi đỗ xe rộng rãi, thuận tiện tìm kiếm chỗ đỗ nhờ các biển chỉ dẫn thông minh cũng là ưu điểm góp phần giúp Aeon Mall trở thành “điểm đến hấp dẫn” khi việc di chuyển và tận hưởng cuối tuần trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc đi cùng ông bà.

Vượt ra khỏi vai trò của một điểm đến thương mại, Aeon Mall thực sự trở thành một không gian cộng đồng, nơi lưu giữ những kỷ niệm, ghi dấu cho sự gắn kết đa thế hệ của cư dân. Chuỗi TTTM này được cư dân lựa chọn như một “tọa độ” gắn kết, nơi ngập tràn trải nghiệm xứng đáng, đó có thể là nụ cười tự hào của ba mẹ khi thấy con tự tay hoàn thành một món đồ thủ công, là khoảnh khắc cả nhà cùng đứng xem một tiết mục nghệ thuật trên sân khấu, hay đơn giản là bữa tối ấm cúng sau một ngày vui chơi trọn vẹn.