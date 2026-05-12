Thống kê mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh trong tháng 4 tiếp tục bứt phá, đạt 8,8 tỷ USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí top đầu các địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, khi đạt gần 32,81 tỷ USD.

Với giá trị xuất khẩu đạt gần 31,33 tỷ USD, TPHCM xếp vị trí thứ hai và kém tỉnh dẫn đầu là Bắc Ninh 1,48 tỷ USD.

Kế tiếp là Phú Thọ với kim ngạch 16,04 tỷ USD. Với con số này, Phú Thọ đã vượt Hải Phòng để trở thành tỉnh đứng thứ ba cả nước về xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm nay.

Kim ngạch xuất khẩu thấp hơn Phú Thọ 680 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay, Hải Phòng lùi xuống vị trí thứ tư, đạt 15,36 tỷ USD.

Với giá trị đạt 12,3 tỷ USD, Thái Nguyên cũng vượt qua Đồng Nai (11,18 tỷ USD) để chiếm giữ vị trí thứ năm trong nhóm địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước.

Nếu so với cả năm 2025, thứ hạng top 5 đã có sự xáo trộn đáng kể. Năm ngoái, top 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất ở nước ta gồm: Bắc Ninh 93,27 tỷ USD, TPHCM 92,68 tỷ USD, Hải Phòng 46,55 tỷ USD, Phú Thọ 36,59 tỷ USD và Đồng Nai 35,01 tỷ USD.