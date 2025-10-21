Solaria Rise là khu căn hộ tọa lạc tại “trái tim” dự án đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), do Nam Long và Nishi Nippon Railroad, Nhật Bản hợp tác phát triển. Dự án có quy mô hơn 3ha, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ gồm studio, 1PN+1, 2PN, 3PN và căn hộ 2 tầng.

Giữa bối cảnh giá nhà nội đô neo cao và xu hướng dịch chuyển về đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét nhờ hạ tầng liên vùng không ngừng hoàn thiện, Solaria Rise hứa hẹn là một giải pháp đáp ứng nhu cầu an cư của người mua ở thực, đặc biệt là khách hàng trẻ đang tìm kiếm tổ ấm đầu tiên.

Solaria Rise tọa lạc tại vị trí trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint. Ảnh phối cảnh

Chuẩn sống resort - nhà là nơi không chỉ để ở mà còn để tận hưởng

Thế hệ trẻ ngày nay không tìm nơi “ở”, mà tìm nơi để “sống”. Solaria Rise hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống theo phong cách “resort living” - nơi mỗi căn hộ trong tương lai đều mở ra khoảng trời riêng: ban công đón nắng gió tự nhiên, hồ bơi nằm giữa vườn cây, công viên xanh trải dài khắp khuôn viên.

Nhờ vị trí đắt giá tiếp giáp công viên trung tâm Central Park 25ha, liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, phần lớn căn hộ Solaria Rise đều sở hữu tầm nhìn rộng mở ra mảng xanh công viên, mặt nước, khởi tạo cảm hứng mỗi ngày.

Chất sống resort living còn nằm ở cách chủ đầu tư quy hoạch hệ tiện ích đa công năng ngay bên trong nội khu. Hồ bơi, phòng gym, yoga, phòng xông hơi… để rèn luyện thể chất; khu đọc sách, khu làm việc ngoài trời và trong nhà phù hợp với những người làm việc hybrid, work from home; khu BBQ, không gian sinh hoạt gia đình,... cho những buổi sum họp, gắn kết. Tại Solaria Rise, cư dân tương lai có thể thiết lập lối sống năng động, lành mạnh và cân bằng khi mọi nhu cầu dành cho bản thân và gia đình đểu được đáp ứng ngay ngưỡng cửa.

Hệ tiện ích mang phong cách “resort living” tại Solaria Rise. Ảnh phối cảnh

Vị trí chiến lược đón nhịp phát triển

Tọa lạc tại tâm điểm cửa ngõ phía tây TP.HCM, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3, vành đai 4, Solaria Rise chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút. Trong vòng 2 năm tới, khi loạt công trình hạ tầng liên vùng này dần hoàn thiện, lộ trình di chuyển sẽ càng được rút ngắn, đồng thời, thúc đẩy giá trị bất động sản.

Bên cạnh đó, Solaria Rise còn hưởng lợi từ quy hoạch mở rộng về các đô thị vệ tinh nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm và tạo động lực tăng trưởng mới. Đây cũng là yếu tố giúp Solaria Rise có triển vọng thu hút cư dân trẻ, chuyên gia, lực lượng lao động tri thức cao về sinh sống, làm việc. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng và quy hoạch tạo đà nâng tầm giá trị bất động sản theo thời gian.

Thụ hưởng giá trị của đại đô thị tích hợp đáng sống

Một ngày của cư dân Solaria Rise có thể bắt đầu bằng một vòng chạy bộ quanh công viên, buổi chiều lập team đánh tennis và buổi tối set up tiệc tại gia. Tọa lạc ngay lõi của một đại đô thị tích hợp quy mô 355ha mang đến những lợi thế vượt trội về môi trường sống, cộng đồng và tiện ích “all in one”, giúp cư dân Solaria Rise an tâm về cuộc sống của cả gia đình.

Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus hơn 6ha đã đi vào hoạt động tại Waterpoint

Được quy hoạch bài bản theo tiêu chí “lấy thiên nhiên làm gốc, lấy con người làm trung tâm”, Waterpoint sở hữu những chỉ số xanh ấn tượng như mật độ xây dựng chưa đến 30%, diện tích mảng xanh và mặt nước lên đến hơn 95ha…. Theo chủ đầu tư, hệ thống tiện ích cũng được chú trọng triển khai với trường học song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện, đường chạy bộ, đường đạp xe, cửa hàng F&B đều đã đi vào vận hành. Tất cả dung hòa để kiến tạo nhịp số đô thị hiếm có - tiện nghi nhưng gần gũi thiên nhiên, hiện đại nhưng vẫn đủ khoảng thở cho những phút giây yên bình.

Giữa một thị trường đầy sôi động, Solaria Rise nổi lên như một lựa chọn bền vững, cân bằng giữa giá trị đầu tư, môi trường sống và tiềm năng dài hạn. Từ vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối mạnh mẽ, tiện ích khép kín, với Solaria Rise, người trẻ kỳ vọng không chỉ mua một căn nhà, mà đang khởi đầu cho một hành trình sống chất lượng trong tương lai.

Minh Hoà