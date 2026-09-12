Có kế sinh nhai, có nơi an cư chất lượng cao

“Tôi quyết định sẽ ở Sun Urban City chừng nào hợp đồng với trường học còn hiệu lực. Cho dù là 5 năm hay 10 năm, tôi cũng sẽ ở lại vì đây chính là nơi tôi đã tìm kiếm bấy lâu”, anh Belkadi Ahmed, người Algeria, chia sẻ về quyết định gắn bó với Sun Urban City sau chưa đầy một tháng chuyển tới đây sinh sống.

Anh Belkadi Ahmed thư giãn ở công viên Lễ hội. Ảnh: Hồng Quân

Từ một du khách, Belkadi Ahmed bén duyên với công việc giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng trải nghiệm, không gian sống đông đúc, thường xuyên tắc đường và có phần ngột ngạt khiến anh quyết định nhận lời giới thiệu khác, chuyển về Hà Nam (Ninh Bình) giảng dạy và lựa chọn Sun Urban City làm nơi ở.

“Môi trường sống tiện nghi là yếu tố hàng đầu. Ở Sun Urban City, không gian thoáng đãng, căn hộ sạch sẽ, đầy đủ nội thất, đi đến nơi làm việc chỉ khoảng 10-15 phút. Tôi tranh thủ nhận việc dạy online, khi rảnh rỗi là ra ngoài đi bộ, thể dục”, anh Belkadi Ahmed chia sẻ.

Từ góc nhìn của một người nước ngoài, anh Ahmed cũng nhận thấy Sun Urban City đang dần trở thành điểm đến của nhiều người nhờ cơ hội việc làm đa dạng, từ các khu công nghiệp lân cận cũng như hệ thống trường học, bệnh viện xung quanh…

Không gian sống trong lành, tiện ích đồng bộ giúp Sun Urban City hút cư dân. Ảnh: Hồng Quân

Sức hút an cư tại Sun Urban City ngày càng lan tỏa, ngay cả với những người con xa quê đã an cư, lập nghiệp tại các thành phố lớn. Nếu trước đây trở về quê đồng nghĩa với việc chấp nhận xa trung tâm, thu hẹp các lựa chọn về môi trường sống và cơ hội phát triển thì trải nghiệm thực tế tại Sun Urban City đã khiến anh Kiều Văn Đạt (phường Hà Nam, Ninh Bình) và gia đình nhìn câu chuyện này khác đi.

“Cứ vài ba tháng tôi lại cùng với gia đình về Sun Urban City vui chơi trước khi quyết định chuyển về sống lâu dài. Giải trí thì có Sun World Ha Nam, Công viên Thể thao, nhạc nước và pháo hoa ở Công viên Lễ hội, Công viên Văn hóa; hàng quán ăn uống ngay trong khu đô thị cũng rất phong phú. Đi lại thuận tiện, nhất là chuyện học hành của các con, chỉ mất khoảng 5-10 phút di chuyển”, anh Đạt chia sẻ.

Gia đình anh Kiều Văn Đạt vui chơi tại Sun Urban City tối cuối tuần. Ảnh: Hồng Quân

Lượng cư dân ngày một gia tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, từ ăn uống, mua sắm đến các dịch vụ thiết yếu cũng thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Sun Urban City diễn ra sôi động.

“Mỏ vàng” cho nhà đầu tư căn hộ

Việc người dân đang sinh sống ở trung tâm quyết định chuyển về cửa ngõ Nam thủ đô để an cư không nằm ngoài xu hướng của thị trường. Theo một khảo sát gần đây của chuyên trang Batdongsan.com, 69% người mua hiện ưu tiên tìm kiếm bất động sản ở vùng ven hoặc khu vực đang phát triển để đổi lấy không gian sống rộng rãi và hạ tầng đồng bộ.

Trong khi đó, nằm trên vành đai kết nối các cực tăng trưởng Vùng Thủ đô, khu vực Nam Hà Nội hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đang không ngừng được nâng cấp, bao gồm dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, quy hoạch sân bay Ninh Bình, và đặc biệt là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Hà Nam về Hà Nội chỉ còn 8 phút.

Sun Urban City gia tăng sức hút nhờ nằm gần các công trình hạ tầng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bức tranh đô thị tại đây cũng đang được bồi đắp bởi hàng loạt công trình tầm cỡ: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động; Khu đô thị Đại học Nam Cao với 25 cơ sở đào tạo dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ cuối năm 2027; cùng TTTM Aeon Mall (khởi công ngày 8/8/2026) sẽ mở cửa đón khách năm 2027.

Đón nhu cầu an cư của cộng đồng trí thức, tổ hợp căn hộ Park Residence tại Sun Urban City đang tăng tốc về đích, thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. 15 tòa tháp đã cất nóc chỉ sau 7 tháng thi công, sẵn sàng bàn giao những căn hộ đầu tiên vào quý I/2027.

Tọa lạc tại giao lộ huyết mạch của Sun Urban City, Park Residence dễ dàng kết nối đến Vành đai 5 Vùng thủ đô qua trục đường 36m, đồng thời liên thông sang các phân khu thấp tầng Kim Ngân, Kim Tiền qua đường 32m và 50m. Vị trí đắc địa này còn giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến Bệnh viện Mặt trời, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hệ thống giáo dục liên cấp nội khu sắp xây dựng.

Park Residence chuẩn bị bàn giao từ đầu năm 2027. Ảnh: Hồng Quân

Đặc biệt, cư dân sẽ được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích tại 5 đại công viên kế cận. Với các điểm đến đã “sáng đèn” như Sun World Ha Nam, công viên Lễ hội, công viên Thể thao, công viên Văn hóa sắp khai trương, công viên Sinh thái đang triển khai thi công. Khi chìa khóa căn hộ Park Residence được trao tay vào năm 2027, hứa hẹn tiếp tục gia tăng tiện ích cho cư dân và mở rộng giá trị khai thác sinh lời bền vững.

(Nguồn: Sun Property)