Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Đáng chú ý, so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất hồi tháng 8, bản dự thảo mới nhất đã có một số thay đổi đáng chú ý liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm “chung cư có thời hạn” tại phần giải thích từ ngữ. Dự thảo mới chỉ còn các khái niệm “nhà chung cư” và “nhà chung cư cũ”.

Trong dự thảo trước, “chung cư có thời hạn” được giải thích là nhà chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu cho rằng việc đưa cụm từ này vào dự luật nhưng thiếu giải thích rõ ràng sẽ khiến người dân lo ngại quyền sở hữu căn hộ bị chấm dứt theo niên hạn công trình. Khái niệm trên có thể khiến người dân nhầm thời hạn sử dụng của tòa nhà với thời hạn sở hữu căn hộ.

Bộ Xây dựng bỏ khái niệm "chung cư có thời hạn" ra khỏi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Hồng Khanh

Tại dự thảo mới, Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, hoàn thiện nội dung về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cơ quan này đề xuất xác định thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế công trình, thay vì phương án kết hợp giữa hồ sơ thiết kế và kiểm định thực tế như bản thảo hồi tháng 8.

Dự thảo đề xuất rõ quyền của chủ sở hữu chung cư (trừ dự án xây dựng từ năm 1994 trở về trước) trong trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cụ thể, chủ sở hữu có quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất có nhà chung cư để tự thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thông qua đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư mới.

Việc đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư được xác định theo tỷ lệ diện tích sử dụng căn hộ của chủ sở hữu nhân với suất đầu tư xây dựng mới 1m2 sàn nhà ở tại thời điểm phá dỡ.

Nếu chủ sở hữu nhà chung cư không đóng góp kinh phí để cải tạo, xây dựng lại thì được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm phá dỡ nhà chung cư. Chủ sở hữu bàn giao lại đất cho Nhà nước để giao cho chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Trường hợp theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không tiếp tục xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ diện tích sử dụng chung được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm thực hiện bồi thường.