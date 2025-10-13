Ngày 13/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng CSGT đã mời làm việc đối với một Tiktoker có hành vi đăng tải video vi phạm trật tự, an toàn giao thông lên mạng xã hội.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện tài khoản TikTok tên “BinJet” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy đã thay đổi hình dáng, không gắn biển số, không có gương chiếu hậu và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông làm việc với N.T.T. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Công an cho biết, hành vi của nam thanh niên này thu hút nhiều lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT xác định Tiktoker đăng tải video là N.T.T (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Đồng thời, công an cũng xác định T. là người trực tiếp điều khiển xe như trong đoạn video.

Tại cơ quan công an, nam Tiktoker thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết việc đăng tải video lên mạng xã hội nhằm “câu view”, “khoe xe” với bạn bè.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử phạt T. với nhiều hành vi vi phạm, tổng số tiền là 28 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu T. gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm.