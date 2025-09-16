Hôm nay (ngày 16/9), Công an xã Đông Thạnh, TPHCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bắt khẩn cấp Lương Công Thuận (27 tuổi) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó, Thuận là chủ tài khoản Tiktok “Thuận khùng báo đời”; còn Nhâm là chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”.

2 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện 2 tài khoản Tiktok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên livestream, thực hiện các thử thách phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh và phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh để điều tra xử lý.

Khi làm rõ hành vi, mới đây, lực lượng công an bắt giữ Thuận, là chủ tài khoản “Thuận khùng báo đời” khi đang livestream gây rối tại một khách sạn ở phường Thới An. Chưa đầy 24 giờ sau đó, công an bắt giữ Nhâm, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em” khi đang lẩn trốn.

Theo điều tra, Thuận và Nhâm bàn bạc, tổ chức dàn dựng nhiều tình huống gây phản cảm như: nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ, giả vờ “ngáo đá” rồi múa giữa giao lộ, úp bánh kem vào mặt đồng bọn... Nhóm này còn lôi kéo thêm người tham gia để dựng cảnh, tạo kịch tính.

Các đối tượng công khai thông báo trên TikTok, nếu muốn họ thực hiện thử thách thì người xem phải trả tiền, mỗi lần có thể thu từ 3-5 triệu đồng. Sau đó, cả hai chia lợi nhuận theo thỏa thuận.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TPHCM khẳng định hành vi của nhóm Tiktoker này là lệch chuẩn xã hội, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi clip độc hại lan truyền đến giới trẻ.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần tỉnh táo, không cổ xúy các nội dung nhảm nhí, câu view; phụ huynh cần quan tâm, định hướng con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh.

Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối, đồng thời kêu gọi người dân kịp thời tố giác khi phát hiện trường hợp tương tự.