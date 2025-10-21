Dự án Sun Elite City của Sun Group đón đầu xu hướng “living by the bay” (sống bên vịnh). Ảnh: Sun Property

Tọa độ “vàng” bên vịnh di sản

Năm 2024, giữa lòng Dubai, Dubai Harbour chính thức mở cửa - một “thành phố ven vịnh” được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung Đông hiện đại. Với bến du thuyền lớn nhất khu vực, những con đường dạo bộ ôm lấy đường chân trời, và chuỗi tòa nhà đón nắng biển, Dubai Harbour khiến thị trường bất động sản sôi động chưa từng có.

Theo dữ liệu của GCP Properties, giá trị căn hộ tại Dubai Harbour đã tăng chóng mặt tới 105% đối với các căn hộ chưa hoàn thiện từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025. Giá trị căn hộ đã hoàn thiện cao hơn khoảng 50% so với giá đầu năm 2021 và hiện tại.

Căn hộ gần biển, sát vịnh như Sun Centro Town (thuộc Sun Elite City) luôn trong “tầm ngắm” của giới đầu tư. Ảnh: Sun Property

Câu chuyện của Dubai Harbour là minh chứng cho sức hút của BĐS nằm tại vị trí cửa ngõ các cảng biển. “Muốn biết một thành phố phát triển ra sao, hãy đến bến cảng trung tâm” - câu nói ví von này đã lý giải vì sao bất động sản bên những cảng tàu, bến du thuyền sầm uất lại trở thành biểu tượng.

Muốn biết Hong Kong tráng lệ mức nào hãy ghé thăm bến cảng Victoria. Tương tự là Darling Harbour của Sydney (Australia) với những hoạt động thương mại giải trí nổi tiếng bất kể ngày hay đêm.

Nói đến những bến du thuyền bận rộn nhất trên thế giới, không thể bỏ qua Miami. Giới thượng lưu truyền tai “nếu đến Florida mà chưa thử một lần dạo chơi trên bến du thuyền Miami, mua sắm đến mệt nhoài hay đơn thuần chỉ là nhấm nháp 1 ly cafe và thưởng trọn phong vị của sự xa hoa, tấp nập của nước Mỹ… thì “phí” cả một chuyến đi.

Tại Việt Nam, các dự án nằm ngay Bãi Cháy, cạnh Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, sở hữu tầm nhìn ra Vịnh như dự án Sun Elite City ngày càng thu hút. Dự án ngay sát cảng, đón trọn mọi dòng khách du lịch quốc tế đến Vịnh Hạ Long. Chỉ vài bước chân là tiếp cận ba tọa độ du lịch sôi động nhất Bắc Bộ: Sun World Ha Long, Cảng tàu khách bãi biển Bãi Cháy.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa, Sun Elite City đón trọn dòng khách du lịch quốc tế đến Vịnh Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Không chỉ nằm trên tuyến đường bao biển Kỳ Quan, Sun Elite City còn thuận lợi kết nối với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội và sân bay quốc tế Vân Đồn. Chính “tọa độ vàng” này biến dự án không chỉ là nơi an cư, mà là điểm đến kết nối - cửa ngõ đón trọn dòng khách nội địa và quốc tế đang tăng trưởng mạnh tại Hạ Long (dự báo 8,2 triệu lượt khách kết thúc năm, gấp 2 lần so với năm 2019).

Đón xu hướng đầu tư

Trong báo cáo Savills Global Living Report 2025, các đô thị ven biển như Miami, Sydney, Dubai hay Nice đang chứng kiến sự bùng nổ của xu hướng “sống tại nơi từng chỉ để nghỉ dưỡng”. Đó là lý do các sản phẩm căn hộ dịch vụ, shophouse hay boutique hotel biển trở thành “ngôi sao mới” của giới đầu tư toàn cầu: vừa để ở, vừa cho thuê, vừa vận hành như tài sản sinh lời bền vững.

Phối cảnh Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Thực tế này cũng đang được phản chiếu tại Sun Centro Town - 3 tòa tháp cao 30 tầng nằm ở vị trí trung tâm Sun Elite City. Ra mắt thị trường hồi tháng 8, dự án đón nhận tỷ lệ hấp thụ cao từ giới đầu tư, đặc biệt là các căn hộ view nội khu với mức giá “mềm”. Ở phân khúc cao cấp hơn, các căn hộ view hướng vịnh Hạ Long cũng “cháy hàng”.

Giữa trung tâm Bãi Cháy, quỹ đất ven vịnh, cận kề cảng đã gần như kín. Sun Elite City là một trong những dự án cuối cùng nằm ở khu vực trung tâm - nơi vừa tiếp giáp biển, vừa nằm trong vùng phát triển hạ tầng giao thông, du lịch tại Hạ Long.

Sự xuất hiện của Sun Elite City góp phần “vẽ lại” diện mạo Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Điểm khác biệt còn nằm ở “cái tên” Sun Group - thương hiệu đã góp phần định hình bức tranh du lịch Hạ Long bốn mùa trong suốt hơn một thập kỷ qua: từ Sun World Ha Long, cải tạo bãi tắm Bãi Cháy, phố đêm Vui-fest…, đã tạo nên một chuỗi giá trị du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, giúp Hạ Long từ điểm đến du lịch trở thành điểm đáng sống, điểm hẹn kinh tế đêm.

“Với tiêu chí lựa chọn bất động sản, tôi luôn đánh giá theo 3 chữ Đ. Thứ nhất là “địa thế”: dù để ở hay kinh doanh thì địa thế luôn là yếu tố quyết định giá trị bất động sản. Thứ hai là “đáp ứng nhu cầu”: bất động sản đó phải đáp ứng được đúng nhu cầu của bạn dù là để ở hay kinh doanh. Cuối cùng là “đơn vị đầu tư”: chọn chủ đầu tư uy tín để “gửi vàng”, bà La Kim Mỹ Duyên, Phó Tổng Giám đốc IQI Việt Nam chia sẻ.

