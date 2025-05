Trận mưa lớn kéo dài vào sáng sớm nay (10/5) kèm theo sấm chớp xảy ra ở nhiều nơi khu vực TPHCM. Một số nơi mưa 10 phút bằng lượng mưa cả ngày. Đến 7h, trời vẫn tối mờ mịt, mưa tầm tã. Đây được xem là trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Đại diện Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, lượng mưa tính đến 9h sáng nay đo được ở một số trạm như sau: Củ Chi 223.2mm, An Phú 123.8mm, Thủ Đức 112.4mm, Phạm Văn Cội 111.2mm...

Một số nơi khác ở Nam Bộ cũng có mưa to như La Ngà (Đồng Nai) 152.6, Đức Hòa (Long An) 124mm, Tân Uyên (Bình Dương) 118.2mm, Sở Sao (Bình Dương) 115.6 mm, Bến Cát (Bình Dương) 110.4mm...

Mưa lớn ở TPHCM khiến nhiều nơi ngập úng. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo cơ quan khí tượng, đây là trận mưa đặc biệt lớn. Trận mưa sáng nay bắt đầu từ 4h50 đến khoảng 7h45 thì giảm dần cường độ và sau đó vẫn còn tiếp tục mưa nhỏ trong 1-2 giờ.

Lý giải nguyên nhân gây mưa ở TPHCM sáng nay, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết rãnh áp thấp kinh hướng tây bắc - đông nam có trục qua Bắc Bộ và khu vực Nam Biển Đông hoạt động mạnh dần lên đã chi phối thời tiết Nam Bộ. Gió Tây Nam có cường độ trung.

Theo ông Quyết, hệ thống thời tiết này thông thường gây mưa về chiều tối và đêm nhưng cũng có khi mưa vào đầu giờ sáng. Điều này phụ thuộc vào quá trình hoạt động cũng như sự tương tác giữa các hệ thống với nhau, tạo ra các nhiễu động quy mô nhỏ. Khi đủ điều kiện (nhiệt ẩm đạt ngưỡng bão hòa) thì sẽ xảy ra mưa như sáng nay.

"Nguyên nhân trận mưa này là sự kết hợp bởi hoạt động của gió tây nam tầng thấp đẩy ẩm từ biển vào và rãnh thấp kinh hướng (rãnh thấp có trục gần song song với đường kinh độ Trái đất). Hai hình thế thời tiết này tương tác nhau gây nhiễu động" - ông Quyết nhận định.

Theo chuyên gia Đài khí tượng, đây là thời điểm TPHCM bước vào mùa mưa, những trận mưa đầu mùa sẽ diễn biến nhanh, mây phát triển nhanh, cường độ mưa lớn.

"Nếu so với lượng mưa trong 24 giờ từ trước tới nay thì số liệu mưa ở trên không bất thường. Nhưng chỉ trong vài giờ - một trận mưa mà lượng mưa đo được trên 200mm là rất hiếm gặp", đại diện Đài Khí tượng cho hay.

Đơn vị này giải thích thêm: "Từ 5-6h30 có tổng lượng 197,6mm, liên tục mỗi 10 phút có lượng mưa trên 10mm, đặc biệt từ 5h50-6h có lượng 41mm, tức là lượng mưa trong 10 phút bằng cả một ngày mưa thông thường hoặc một trận mưa kéo dài vài giờ".

Dự báo từ 2-7 ngày tới, rãnh áp thấp kinh hướng tây bắc - đông nam có trục qua Bắc Bộ và khu vực nam Biển Đông hoạt động mạnh dần lên chi phối thời tiết Nam Bộ. Gió tây nam có cường độ trung bình yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có cường độ ổn định, khoảng ngày 11/5 xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam và suy yếu dần, đến khoảng ngày 14-15/5 lấn tây và có trục ngang qua Nam – Trung Trung Bộ.

Do đó, thời kỳ này, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng. Từ ngày 10-14/5, mưa gia tăng về diện và lượng, có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Những ngày sau mưa giảm chỉ còn xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.