Nắm tay chặt con nhưng không nói được

Chiều 4/10, đám tang nhạc sĩ, NSND Thế Hiển diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Tiếp chuyện phóng viên VietNamNet là con gái NSND Thế Hiển - ca sĩ Lan Anh.

Sáng 30/9, nhạc sĩ, NSND Thế Hiển vẫn tỉnh táo, đòi ăn bánh, uống sữa, vẫn ăn cơm và trò chuyện với các con như mọi ngày.

Khoảng chiều tối, ông ngủ mê man, người thân gọi không dậy. Lúc tỉnh giấc, mặt ông tái nhợt, thở gấp và mệt trong người. Lan Anh thấy không ổn nên lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Ca sĩ Lan Anh - con gái NSND Thế Hiển.

Lúc này, nhạc sĩ Thế Hiển rất yếu, được bác sĩ cho thở máy. Ông nhìn con gái, níu chặt tay rồi lay vài lần như muốn nói điều gì nhưng không thể.

Do quy định của bệnh viện, anh em Bảo Huy và Lan Anh phải ra khỏi phòng cấp cứu, túc trực bên ngoài cả đêm. Sáng 1/10, Thế Hiển được chỉ định chuyển sang Viện Ung bướu điều trị thêm.

Ông ngày càng yếu, chỉ số SpO2 giảm dần, phần lớn thời gian hôn mê, thỉnh thoảng mở mắt nhìn vào vô định. Nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 21h30' cùng ngày.

Đau nhiều 2 tháng cuối đời

Sự ra đi của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển là nỗi đau lớn nhưng gia đình tự an ủi rằng ông đã từng vượt qua cửa tử 1 lần.

Tháng 9/2024, Thế Hiển nhập viện lần đầu trong tình trạng "thập tử nhất sinh". Lúc vào Bệnh viện Quân y 175, quả ảnh chụp, phổi ông "phủ một màu trắng".

Hình ảnh cười tươi rạng rỡ như sinh thời của Thế Hiển.

"Cả nhà đều chuẩn bị tinh thần, thậm chí đã bàn về đám tang. Sau vài ngày hôn mê nguy kịch, tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi là viên thuốc liều mạnh của Ấn Độ. Bất ngờ, ông hồi tỉnh sau 6-7 tiếng và sống tiếp thêm 1 năm, đó thực sự là phép màu", ca sĩ Lan Anh nhớ lại.

Một năm qua, Thế Hiển dưỡng bệnh bệnh tại nhà. Lúc chưa đổ bệnh, ông phong độ, các bạn cùng trang lứa gặp đều khen ông trẻ, cường tráng và điển trai hơn họ.

Lan Anh ngậm ngùi nói: "Là người chăm sóc ba, tôi chứng kiến toàn bộ quá trình ông trở nên yếu và tiều tụy. Tôi xót xa nhưng không biết làm gì hơn, phận con cái chỉ có thể làm tất cả trong khả năng".

Dù ý thức rõ bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn não, Thế Hiển vẫn sống lạc quan, kiên cường với niềm tin sẽ vượt qua bạo bệnh.

Lan Anh nhìn di ảnh cha.

Ông uống thuốc đều, ăn khỏe và duy trì thói quen cầu nguyện với Ơn trên. Nhạc sĩ thèm ăn nhiều món ngon, chủ động kêu người thân nấu cho mình.

"Mỗi ngày, ông ăn 2 bữa, uống 2 cữ sữa, ngoài ra còn ăn vặt sữa chua, sinh tố như người bình thường. Có lẽ, nhờ ăn khỏe mà ông sống thêm 1 năm nữa", Lan Anh nói.

Những tháng cuối cùng, Thế Hiển đau nhiều, thường kêu con gái mua thuốc giảm đau. Dù vậy, ông không hay rên la, vài lần Lan Anh thấy cha cắn răng, nhăn mặt mới biết ông đang chịu đựng cơn đau.

Thế Hiển luôn đau đáu về việc tổ chức một liveshow riêng để "tổng kết" cuộc đời mình nhưng cuối cùng không thể thực hiện. Phần vì ông yếu, không đi được; phần vì ông không muốn để lộ hình ảnh tiều tụy, bệnh tật trước công chúng.

Do bệnh dày vò, Thế Hiển không cầm nổi bút, đành buông xuôi công việc sáng tác. Thỉnh thoảng ông xem ca nhạc, chương trình truyền hình, Lan Anh đều thấy mắt cha ánh lên niềm vui, háo hức khó diễn tả.

Lan Anh tự nhủ đã cố gắng làm tròn đạo hiếu của người con.

Người vợ ly hôn hàng chục năm vẫn chăm chồng cũ

Lan Anh định cư TP Hà Nội 5-6 năm nay. Từ lúc nghe mẹ báo tin cha phát bệnh hồi tháng 4/2024, chị bỏ công việc ngoài Bắc, vào TPHCM sống đến nay.

Lan Anh và mẹ ruột - bà Minh Thu, cũng là vợ đầu tiên của NSND Thế Hiển - là người chăm sóc chính cho ông suốt 1 năm nay. Dù đã ly hôn hàng chục năm, bà Thu vẫn giữ trọn nghĩa, lo cho ông giai đoạn cuối đời.

Ngoài thời gian chăm sóc cha, chị tranh thủ bán hàng online kiếm thêm thu nhập.

Trong Lan Anh, Thế Hiển là người cha hiền lành, hết lòng yêu thương con cái và sống chan hòa với người xung quanh.

Bà Minh Thu - người vợ đầu tiên của Thế Hiển.

Hồi chị chào đời, ông bận rộn lưu diễn xa, ít ở nhà. Trong một lần làm ngựa cho con gái cưỡi, Thế Hiển viết thành bài Nhong nhong nhong có sức sống đến tận bây giờ.

Khi trả lời phỏng vấn với báo chí hay các cuộc trò chuyện, Thế Hiển không giấu được niềm vui, tự hào khi có 2 con người nối nghiệp. Dù vậy, ông gần như không thể hiện điều đó trước Bảo Huy, Lan Anh, chỉ dặn các con cố gắng trau dồi nghề nghiệp.

Về phần mình, Lan Anh chưa bao giờ thôi tự hào về người cha nhạc sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu thương.

"Nhìn nhiều đồng nghiệp, người quen đến tiễn biệt cha, tôi thấy ấm lòng. Hẳn ông đã sống rất tốt...", nữ ca sĩ nói.

Hiện tại, gia đình đang tập trung lo hậu sự cho NSND Thế Hiển, chưa có thời gian bàn bạc về kế hoạch cụ thể quản lý, giữ gìn và phát huy gia tài âm nhạc đồ sộ ông để lại. Dù vậy, Lan Anh ấp ủ ý định tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ ông. Đám tang nhạc sĩ Thế Hiển diễn ra từ chiều 4/10, lễ truy điệu vào sáng 7/10. Sau đó, thi hài ông được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

Thế Hiển, Đình Văn song ca "Hát về anh"