Lý Hùng vẫn độc thân ở tuổi U60

Nhắc đến điện ảnh Việt thập niên 1990, Lý Hùng là cái tên gần như không thể thay thế. Với hàng trăm bộ phim lớn nhỏ như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Người không mang họ, anh từng được xem là nam diễn viên có cát-sê cao nhất Việt Nam thời điểm đó.

Hiện tại, ở tuổi gần 60, Lý Hùng vẫn giữ được ngoại hình phong độ nhờ chăm chỉ tập gym, chơi thể thao và duy trì lối sống điều độ.

Nam diễn viên hiện vẫn độc thân. Anh nhiều lần chia sẻ không áp lực chuyện kết hôn, bởi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoài việc tham gia các sự kiện nghệ thuật, Lý Hùng dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ, sum họp với gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh.

Việt Trinh giải nghệ, sống an yên bên con trai

Việt Trinh từng là một trong những "nữ hoàng phòng vé" đình đám nhất đầu thập niên 1990. Vẻ đẹp sắc sảo cùng diễn xuất giàu cảm xúc giúp cô ghi dấu qua các bộ phim Người đẹp Tây Đô, Xương rồng đen...

Những năm gần đây, Việt Trinh tuyên bố rút khỏi showbiz, dành thời gian cho con trai và tìm kiếm cuộc sống của bà mẹ đơn thân thích sự bình yên.

Hiện nữ diễn viên sống chủ yếu tại Bình Dương và bán hàng online. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải hình ảnh làm vườn, nấu ăn, chăm sóc thú cưng và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Dù không còn đóng phim, Việt Trinh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ nhan sắc trẻ trung và phong thái nhẹ nhàng.

Diễm My với tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ

Trong làng giải trí Việt, Diễm My là biểu tượng nhan sắc đặc biệt của thập niên 1980-1990. Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, bà còn là một trong những gương mặt ảnh lịch đình đám nhất, được truyền thông gọi là "nữ hoàng ảnh lịch".

Ở tuổi ngoài 60, Diễm My vẫn giữ vẻ đẹp sang trọng và trẻ trung. Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân bền chặt với doanh nhân Hà Tôn Đức. Hai con trai của bà đều trưởng thành và thành đạt. Diễm My hiện dành nhiều thời gian cho gia đình, du lịch, chăm sóc sức khỏe và chỉ nhận lời tham gia các hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Trong các cuộc trò chuyện với truyền thông, Diễm My nhiều lần cho biết bí quyết giữ gìn hạnh phúc là sự tôn trọng, lắng nghe và cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Lê Tuấn Anh sống bình yên bên NSND Hồng Vân

Lê Tuấn Anh là một trong những nam tài tử nổi tiếng của điện ảnh Việt thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Lệnh truy nã, Công tử Bạc Liêu... nhờ sở hữu vẻ ngoài lãng tử và phong trần.

Sau giai đoạn thành công, Lê Tuấn Anh từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, có thời gian tăng cân đáng kể và gần như vắng bóng khỏi màn ảnh.

Những năm gần đây, anh có cuộc sống ổn định bên vợ là NSND Hồng Vân. Nam diễn viên chủ yếu hỗ trợ bà xã trong công việc, chăm sóc gia đình và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Hôn nhân bền chặt của Lê Tuấn Anh và Hồng Vân được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ sau hơn hai thập kỷ gắn bó.