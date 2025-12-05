Lý Hùng vừa góp mặt trong phim Phòng trọ ma bầu. Dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau gần 1 thập kỷ rời xa màn ảnh, kể từ Hy sinh đời trai (2015).

Trong phim, Lý Hùng vào vai một doanh nhân trung niên hào hoa, thích lui tới các quán bar để gặp gỡ, làm quen các cô gái trẻ. Trái ngược vẻ ngoài đạo mạo, nhân vật lộ bản chất là 1 gã đàn ông vô trách nhiệm, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người tình khi yêu cầu họ phá thai.

Diễn viên Lý Hùng trở lại điện ảnh sau 10 năm.

Không quan tâm đến tiền, phủ nhận là đại gia

Khi nhận kịch bản từ đạo diễn Ngụy Minh Khang, Lý Hùng bị thuyết phục về nội dung phim nên nhận lời mời. Ngoài diễn xuất, diễn viên còn đảm nhiệm vị trí giám khảo casting và cố vấn nội dung cho dự án.

Chia sẻ với VietNamNet, Lý Hùng nói vài năm qua, anh nhận không ít lời mời, mong mỏi tái xuất từ các đạo diễn, nhà sản xuất. Thế nhưng, nam diễn viên đều phải từ chối vì không phù hợp và cảm thấy chưa đủ “duyên”.

“Một vài phim lớn, doanh thu trăm tỷ từng mời, tôi đều từ chối vì không tìm thấy sự phù hợp. Tên tuổi Lý Hùng cả nước Việt Nam đều biết. Vì lẽ đó, tôi muốn sự xuất hiện của mình phải có chiều sâu, truyền tải được thông điệp đến người xem”, Lý Hùng cho hay.

Clip diễn viên Lý Hùng chia sẻ

Dẫu không đóng phim, Lý Hùng thường xuyên theo dõi thị trường điện ảnh. Nam diễn viên nhận định đây là thời điểm tiềm năng để phim ảnh trong nước phát triển.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Lý Hùng tự tin mình không phải “lính mới”. Từ cách đây hơn 30 năm, nam diễn viên đã là gương mặt bảo chứng phòng vé, được Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là "Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam" với hơn 60 phim.

Thập niên 1990, thù lao của Lý Hùng được trả ở mức cao nhất Việt Nam. Đặc biệt, sau vai diễn trong Phạm Công - Cúc Hoa, anh trở thành sao hạng A và góp mặt trong các dự án ăn khách.

Tài tử kể nếu so mức thù lao ngày xưa với hiện tại, mỗi vai diễn anh được nhà làm phim trả 5-10 tỷ đồng/ vai. Số tiền này đủ để sắm 1 chiếc ô tô xịn hay thậm chí mua nhà, tậu cơ ngơi mới.

Dù kiếm nhiều tiền, Lý Hùng không có thói quen chi tiêu, ăn xài hoang phí. Hoàn thành mỗi dự án, anh gửi hết cát-sê cho mẹ giữ.

Lý Hùng giỏi kiếm tiền nhưng không biết tiêu xài. Cát-sê của anh đều đưa cho mẹ giữ.

“Từ trẻ, tôi đã nắm trong tay số tiền lớn. May mắn tôi không quan tâm đến tiền, chỉ biết mỗi ngày chăm chỉ lên phim trường, quay từ sáng sớm tới tối mịt không biết mệt. Tôi giữ được tiền và ổn định như giờ cũng nhờ công lao của mẹ”, anh tiết lộ.

Nhờ nền tảng vững chắc với cha là NSND Lý Huỳnh - võ sư, “ông trùm” phim võ thuật, cộng thêm mẹ giỏi làm kinh tế, gia đình Lý Hùng mấy chục năm qua sống thoải mái. Các anh chị em của anh đều có công việc riêng phát triển, có người là doanh nhân bất động sản.

Dẫu dư dả, Lý Hùng khiêm tốn phủ nhận không phải đại gia. Diễn viên quan niệm tiền bạc không nên là thứ để đo đếm vì mỗi người nhu cầu khác nhau. Riêng anh thích cuộc sống giản dị, không trèo cao hay đòi hỏi quá mức.

Cưới vợ sẽ thông báo, không có thời gian để buồn

Rời màn ảnh đã lâu, Lý Hùng tự tin sức hút, tên tuổi bản thân trong showbiz không giảm so với thời hoàng kim. Mỗi khi ra ngoài, khán giả dành sự yêu mến, luôn khen tài tử điển trai, phong độ.

Vốn con nhà võ, anh ý thức gìn giữ vẻ ngoài ở trạng thái tốt nhất. Ngoài chế độ ăn kiêng, sinh hoạt đều độ, nam diễn viên dành 4-5 ngày trong tuần rèn luyện thân thể như chạy bộ, tập gym, bơi lội và luyện võ... Thói quen này được anh duy trì đều đặn suốt mấy chục năm qua.

Diễn viên Lý Hùng nhớ lời dặn từ cha quá cố - NSND Lý Huỳnh để cố gắng sống và làm nghề sạch.

Mặt khác, theo Lý Hùng, một lý do chính khiến anh được mọi người tôn trọng là bởi lối sống sạch, không scandal.

Diễn viên luôn nhớ lời cha dặn lúc sinh thời: "Nổi tiếng là 100 lần khó nhưng giữ được sự nổi tiếng lại khó gấp 1000 lần". Khi NSND Lý Huỳnh mất, anh cố gắng sống theo lời răn dạy của cha, không để bản thân vướng vào scandal, tai tiếng ảnh hưởng thanh danh gia đình.

Thời trẻ đào hoa và sự nghiệp danh tiếng, Lý Hùng đến nay lẻ bóng vì chưa tìm được bạn đời phù hợp.

Diễn viên quan niệm con người ai cũng mong mỏi một tổ ấm, có vợ con đề huề - anh không ngoại lệ. Từ trẻ, anh mải miết làm nghề, công việc cuốn đi đôi lúc quên mất thời gian tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Anh từng yêu, từng đổ vỡ và đến giờ vẫn độc thân. Đi qua vài cuộc tình, nam diễn viên quan niệm tất cả đều không nằm ngoài duyên số. Mỗi người hoàn cảnh khác nhau nên anh phải học cách chấp nhận.

Hình mẫu bạn đời trong mắt Lý Hùng lúc này không khác biệt mấy so với lúc trẻ. Anh thích 1 người phụ nữ dễ thương, biết thấu hiểu, có thể cùng nhau chia sẻ đam mê công việc, những vui buồn cuộc sống và vun vén gia đình.

“Tôi rất mong 1 ngày gần đây sẽ sớm báo tin Lý Hùng lên xe hoa với khán giả. Tôi không vội vàng vì chờ đợi đã mấy chục năm, chờ thêm tý nữa cũng có sao đâu”, anh cho hay.

Diễn viên Lý Hùng bên mẹ. Nhiều năm qua, mẹ anh chăm lo kinh tế gia đình, vừa quán xuyến nhà cửa êm đẹp.

Anh và gia đình giữ truyền thống thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn từ nhiều năm qua.

Đầu tháng 12, gia đình Lý Hùng có kế hoạch quyên góp 150 triệu đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc TPHCM để giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục cuộc sống sau bão lũ.

Với Lý Hùng, quãng thời gian hiện tại là màu sắc tươi sáng với anh. Mỗi ngày, nam diễn viên tìm niềm vui bên gia đình, công việc và các hoạt động vì cộng đồng.

Bận rộn với guồng quay lặp lại mỗi ngày, Lý Hùng không có thời gian để buồn hay suy nghĩ tiêu cực. Sau một ngày làm việc, anh tự thưởng cho mình vài thói quen như đi xem phim, chăm vườn, ăn bữa cơm bên gia đình, hay tụ họp các chị em đưa mẹ du lịch.

Tuổi 56, Lý Hùng sống hạnh phúc, không trăn trở, lo nghĩ bất cứ điều gì. Diễn viên tự nhận cái tôi không cao, đối xử chan hòa với các mối quan hệ xung quanh cuộc sống.

Vì lẽ đó, những được mất, thành bại ở đời anh thấy bình thường, chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng hay đau khổ.

"Con người ta đôi khi phải biết an phận, không nên đòi hỏi. Mấy năm qua, tôi sống rất nhàn nhã, không bon chen hay mưu cầu bất cứ điều gì ngoài tầm với. Vì thế, đầu óc tôi nhẹ nhõm, mỗi đêm ngủ yên giấc", anh kể.

Ảnh, clip: HK, NVCC