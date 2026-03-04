Ngày 4/3, Lý Liên Kiệt tham dự một buổi diễn thuyết thu hút đông đảo khán giả. Trước những tin đồn sức khỏe sa sút, thậm chí vướng nghi vấn “thay tim để hồi xuân”, nam diễn viên hài hước nói: “Lần trước tôi phải nói là chưa chết, còn lần này là không bệnh cũng không thay tim”.

Nam diễn viên tại buổi diễn thuyết.

Lý Liên Kiệt cho biết đã nhìn nhẹ chuyện sinh tử và không còn quá bận tâm đến tuổi thọ. Ông cũng thừa nhận vẫn khám bệnh định kỳ và đối diện quy luật tự nhiên như mọi người.

Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt gây chú ý khi dẫn theo con gái út Jada. Ông tiết lộ Jada từng mắc trầm cảm nặng từ năm 7 tuổi, thường xuyên thu mình sau giờ học. Nam diễn viên thừa nhận từng áy náy vì mải mê hoạt động thiện nguyện mà chưa dành đủ thời gian cho gia đình.

Suốt 3 năm, 2 cha con đồng hành điều trị, gặp bác sĩ tâm lý, ngồi thiền và thử nhiều phương pháp hỗ trợ. Lý Liên Kiệt cho rằng chính con gái đã trở thành “người thầy”, giúp ông buông bỏ cái tôi và sự kiêu hãnh của một người cha. Nhờ đó, mối quan hệ giữa họ dần trở nên gần gũi, bình đẳng hơn.

Jada cũng lần đầu chia sẻ trước công chúng rằng việc chứng kiến cha mẹ sống chậm và tích cực hơn đã tiếp thêm động lực cho cô. Bên cạnh điều trị y học, cô cho rằng vài phút suy ngẫm mỗi ngày giúp bản thân đối diện nỗi sợ hiệu quả hơn.

Lý Liên Kiệt xuất hiện cùng con gái út Jada.

Ngoài câu chuyện gia đình, Lý Liên Kiệt nhắc đến những ồn ào từng xoay quanh quỹ từ thiện do ông sáng lập và các tin đồn chính trị vô căn cứ. Ông thừa nhận từng mệt mỏi vì hầu tòa và điều tiếng nhưng nhờ tu tập mà học cách buông bỏ.

Khép lại buổi trò chuyện, nam diễn viên nhắn nhủ điều quan trọng nhất là trân trọng sức khỏe và sống chân thành.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt tập wushu từ năm 8 tuổi, được mệnh danh “thần đồng võ thuật” với nhiều danh hiệu toàn quốc. Ông bước vào điện ảnh năm 1982 với Thiếu Lâm Tự, sau đó vươn tầm quốc tế qua các tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp... Những năm gần đây, tài tử hiếm khi đóng phim, dành thời gian cho thiện nguyện và nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng.

Năm 2024, ông trở lại màn ảnh với Huyền thoại Phượng Hoàng, hợp tác cùng Ngô Kinh và Tạ Đình Phong.

Nguồn: China Times, Business Today