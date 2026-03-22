NTK Đỗ Long vừa ra mắt BST Ivory Savannah trong không gian lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoang dã, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Lý Nhã Kỳ, hoa hậu Hà Kiều Anh, Lê Hoàng Phương, siêu mẫu Minh Triệu, Minh Tú, MC Thanh Thanh Huyền.

Các người đẹp đình đám tham dự sự kiện.

Phần trình diễn runway là linh hồn của buổi tối, khi những thiết kế từ BST Ivory Savannah chính thức lộ diện.

Màn mở màn ấn tượng thuộc về first face Đoàn Tường Linh - gương mặt quen thuộc, luôn được nhiều nhà thiết kế tin tưởng lựa chọn trong các show diễn lớn. Với chất liệu chủ đạo gồm voan, ren và chiffon mỏng nhẹ, bay bổng, từng bước chân trên sàn runway trở nên giàu cảm xúc và sống động hơn bao giờ hết.

Đoàn Tường Linh (bên trái, hàng trên) mở màn bộ sư tập.

Á quân The New Mentor Hương Giang với vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn cùng phong thái high-fashion sắc sảo trở thành tâm điểm của sàn runway. Khép lại buổi trình diễn là vedette Mai Hoa xuất hiện trong màn kết trọn vẹn.

Quán quân Vietnam's Next Top Model Mai Hoa (bên phải, hàng dưới) đảm nhiệm kết màn.

Về mặt ý tưởng, Ivory Savannah được NTK Đỗ Long xây dựng xoay quanh hình ảnh 3 loài động vật hoang dã mang tính biểu tượng: hươu gợi lên sự thanh nhã và tinh tế; linh dương đại diện cho tinh thần tự do và sức sống dồi dào; trong khi báo khắc họa vẻ độc lập, tự tin và đầy quyền lực - quyến rũ. Tất cả phác họa chân dung người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và sức hút riêng. Mỗi thiết kế được "đo ni đóng giày" riêng cho từng người mẫu, tạo nên sự hòa quyện tinh tế và cuốn hút.

Hà Kiều Anh, Minh Tú, Minh Triệu dự show của Đỗ Long:

