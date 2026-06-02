Lý Nhã Kỳ thời gian qua tích cực tham gia các sự kiện giải trí. Tại sự kiện công bố cuộc thi Miss Cosmo TPHCM, người đẹp xuất hiện nổi bật trong thiết kế ôm sát giúp tôn đường cong gợi cảm.

Lý Nhã Kỳ khoe nét gợi cảm.

Ở tuổi 44, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Cô gây ấn tượng nhờ nước da trắng, thân hình gợi cảm và phong cách chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Cựu diễn viên - doanh nhân được nhiều người khen đang ở giai đoạn chín muồi về nhan sắc.

Cô tự tin diện các loại trang phục cắt xẻ sau khi giảm cân thành công.

Lý Nhã Kỳ tiết lộ những năm gần đây tích cực thay đổi lối sống. Cô chú trọng tập luyện và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thay vì giảm cân bằng các phương pháp khắt khe, cô hướng đến việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy năng lượng.

Để giữ nhan sắc, Lý Nhã Kỳ dành 10 phút mỗi ngày để massage giảm bọng mắt, đồng thời làm săn chắc, nâng cơ và làm đẹp da. Chế độ ăn uống mỗi ngày phải có hoa quả, rau xanh, sữa chua...

Sự thay đổi tích cực về vóc dáng giúp Lý Nhã Kỳ ngày càng tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Người đẹp cho biết cô không ngại đầu tư, làm mới bản thân qua thời trang. Nhờ có các nhà thiết kế, stylist hiểu rõ về tỷ lệ cơ thể, chọn váy áo phù hợp khiến cô luôn tự tin khi xuất hiện.

Gu thời trang đa dạng của Lý Nhã Kỳ.

Từ những bộ váy dạ hội cầu kỳ đến các thiết kế hiện đại, cắt xẻ táo bạo, cô đều tự tin diện khi dạo phố hay dự sự kiện. Vốn nổi tiếng là "tay chơi" kim cương, người đẹp cũng mang trên người các trang sức hoa tai, dây chuyền, nhẫn... một cách chừng mực, giúp trở nên nổi bật nhưng không phô trương.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ cũng bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật. Nữ diễn viên đắt show khi liên tục tham gia nhiều show truyền hình, tổ chức talkshow cho riêng mình cũng như dành thời gian cho việc thiện nguyện.

Lý Nhã Kỳ có cuộc sống nhiều người mơ ước nhờ thành công trong kinh doanh với khối tài sản khủng.

Với vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Cosmo TPHCM, Lý Nhã Kỳ được kỳ vọng mang đến góc nhìn đa chiều trong việc lựa chọn người chiến thắng. Với cô, một người đẹp không chỉ cần sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn phải có trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần độc lập và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Thời đại của những vẻ đẹp một màu đã qua. Công chúng ngày nay muốn nhìn thấy những cô gái có cá tính, có tiếng nói và có trách nhiệm với cộng đồng. Vương miện chỉ thực sự có ý nghĩa khi người đội nó biết dùng sức ảnh hưởng của mình để tạo nên điều tốt đẹp”, cô chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ dự thảm đỏ LHP Cannes

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC