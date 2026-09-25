Giữa tháng 6, Lynk & Co chính thức ra mắt mẫu SUV Flagship cao cấp nhất của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Với một phiên bản và giá bán nhỉnh 3 tỷ đồng, Lynk & Co 900 cạnh tranh với nhóm SUV hạng sang cỡ nhỏ về tầm giá; trong khi sở hữu kích thước lớn, đa dạng tiện nghi và trải nghiệm cao cấp tương đương dòng SUV hạng sang cỡ lớn.

Tầm giá 3 tỷ đồng và lựa chọn SUV hạng sang cỡ lớn

Với mức giá niêm yết 3,069 tỷ đồng, Lynk & Co 900 cạnh tranh với các dòng xe cùng tầm giá như Volkswagen Touareg (2,699-3,399 tỷ), Mercedes GLC 300 (2,86 tỷ) hay BMW X4 (2,99 tỷ).

Ở tầm giá nhỉnh hơn, người dùng sẽ phân vân các mẫu Toyota Prado (3,48 tỷ), Volvo XC 90 (3,29 tỷ) hay Lexus RX (3,35 tỷ)... Xét về ngân sách, đây là những mẫu xe có cùng khoảng giá quanh 3 tỷ đồng, nhưng kích thước và cấu hình khác biệt Lynk & Co 900.

Khoảng giá tiệm cận với Lynk & Co 900 ở thị trường Việt Nam là Volkswagen Touareg có cấu hình 5 chỗ ngồi và hai hàng ghế. Mẫu SUV của Đức tập trung về khả năng vận hành, tiếp cận nhóm người dùng ưa trải nghiệm lái của Volkswagen. Mercedes GLC hay BMW X4 thuộc phân khúc khác với kích thước nhỏ hơn. Volvo XC 90 hay Lexus RX thuộc nhóm xe sang cỡ trung truyền thống, trang bị tiện nghi ở mức vừa phải cho hàng ghế phía sau.

Ở cùng tầm giá này, Lynk & Co 900 mang đến lựa chọn SUV full-size cỡ lớn (hạng E) với chiều dài, rộng, cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 (mm) và chiều dài cơ sở 3.160 mm. Nếu xét về kích thước, mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co sẽ bước sang sân chơi hoàn toàn khác, trở thành một trong những mẫu xe lớn nhất được bán ra chính hãng tại Việt Nam. Thông số của Lynk & Co 900 ngang ngửa Range Rover bản trục cơ sở kéo dài (giá 10,76 tỷ), nhỉnh hơn hầu hết các mẫu gầm cao hạng sang cỡ lớn như BMW X7 (6,2 tỷ) hay Lexus LX 600 (8,59 tỷ đồng).

Tuy nhiên, các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trên có giá bán gấp vài lần con số nhỉnh 3 tỷ đồng của Lynk & Co 900.

Điểm khác biệt trên Lynk & Co 900

Lynk & Co định vị 900 ở nhóm SUV cao cấp nhất của thương hiệu, với thiết kế hướng đến sự tối giản, trau chuốt về thẩm mỹ và tối ưu hiệu quả khí động học. Kích thước lớn kết hợp ngôn ngữ thiết kế hiện đại giúp hãng tận dụng tối ưu không gian bên trong, tăng diện tích phục vụ trải nghiệm người dùng.

Ở phần đầu xe, dải đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang (Aurora Borealis), kéo dài trên khu vực nắp ca-pô, tạo nhận diện đặc trưng. Cụm đèn pha LED ma trận được bố trí ẩn trong lưới tản nhiệt kích thước lớn, mở rộng sang hai bên. Lynk & Co 900 phát triển trên nền tảng SPA Evo nổi tiếng do Volvo và Geely phát triển, dành cho các mẫu plug-in hybrid cỡ lớn. Nền tảng này được dành riêng cho những mẫu xe có chiều dài tổng thể trên 5.000 mm.

Lối thiết kế tạo hình tối giản tiếp tục nhất quán trong nội thất Lynk & Co 900, đặc biệt ở khu vực người lái, mang đậm xu hướng số hóa của ngành công nghiệp ôtô cao cấp hiện nay.

Một trong những điểm đáng chú ý của Lynk & Co 900 là việc sắp đặt không gian bên trong cabin. Sàn xe phẳng cùng hệ thống thanh trượt cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh vị trí ghế, tạo nên khoang hành khách có thể thay đổi hàng loạt kiểu ghế ngồi, tùy theo nhu cầu sử dụng. Hãng định vị không gian này như một "salon di động".

Hàng ghế thứ hai được thiết kế kiểu thương gia, với hai ghế độc lập tích hợp chức năng massage, sưởi ấm và làm mát. Người ngồi có thể xoay ghế 90 độ về phía cửa để thuận tiện khi lên xuống hoặc xoay 180 độ để đối diện hàng ghế phía sau, tạo thành không gian trao đổi, làm việc ngay trong cabin. Khu vực này còn có tủ lạnh kết hợp chức năng giữ ấm.

Theo Lynk & Co, phần không gian dành cho hành khách chiếm hơn 88% tổng thể nội thất. Ba hàng ghế được thiết kế để duy trì sự thoải mái, với diện tích không gian cho mỗi người có thể lên tới 1,2 mét vuông. Ghế phụ phía trước hoặc hàng ghế thứ hai có khả năng gập phẳng, mở rộng diện tích để hành khách nghỉ ngơi trong những chuyến đi dài. Hệ thống treo khí nén hai buồng được trang bị tiêu chuẩn, góp phần tăng sự êm ái khi vận hành.

Ở hệ truyền động, Lynk & Co 900 thuộc số ít SUV cao cấp cỡ lớn sử dụng cấu hình plug-in hybrid. Hệ thống gồm động cơ xăng 2.0 tăng áp kết hợp hai môtơ điện bố trí trên hai cầu, cho tổng công suất 708 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Cụm pin dung lượng 52,38 kWh cho phép Lynk & Co 900 di chuyển thuần điện khoảng 170 km và đạt phạm vi vận hành kết hợp khoảng 1.000 km, theo thông số do hãng công bố. Lynk & Co 900 cũng hỗ trợ tính năng V2L, cho phép sử dụng nguồn điện từ pin để cấp cho các thiết bị bên ngoài.

Sự kết hợp giữa thiết kế tối giản, không gian nội thất có khả năng biến đổi, hệ truyền động PHEV công suất cao và loạt công nghệ hỗ trợ lái là những yếu tố tạo nên khác biệt của Lynk & Co 900 trong nhóm SUV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam.

Trong tháng 9, người mua dòng SUV flagship Lynk & Co 900 sẽ nhận loạt ưu đãi gồm: bộ sạc cầm tay 3,5 kW, sạc treo tường 7 kW (miễn phí lắp đặt), gói phim cách nhiệt, bộ thảm sàn chính hãng, gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 80.000 km, gói spa chăm sóc cao cấp từ Carpla Service, 1 triệu đồng trong tài khoản VETC và gói cứu hộ VETC RSA trong 6 năm.

Lynk & Co Việt Nam còn áp dụng gói đặc quyền cho dòng SUV đầu bảng Lynk & Co 900 Privilege Club, gồm 1 gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Six Senses, gói ưu tiên dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ xe, tài xế khi đi công tác ở một số tỉnh, thành phố lớn. Loạt ưu đãi trên áp dụng cho 100 chiếc Lynk & Co 900 đầu tiên được bàn giao.

Lynk & Co 900 có một phiên bản giá 3,069 tỷ đồng, 4 tùy chọn màu ngoại thất và 3 màu nội thất. Xe bảo hành 6 năm hoặc 175.000 km và pin cao áp, môtơ điện, bộ điều khiển môtơ điện bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)