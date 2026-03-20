Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co gần đây được đánh giá là hãng xe chú trọng nhiều đến dịch vụ khách hàng. Với thế mạnh sẵn có từ hệ thống phân phối của Tasco Auto, hãng xe Trung Quốc sở hữu hệ thống các showroom và xưởng dịch vụ rộng khắp, để lại dấu ấn với chiến lược nâng cao trải nghiệm dịch vụ, lấy “khách hàng làm trọng tâm”.

Lynk & Co đặt các yếu tố dịch vụ và trải nghiệm thành “vũ khí” mới để cạnh tranh

Dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu, hãng xe Trung Quốc ngày càng nỗ lực hiện thực hóa triết lý của mình thông qua nhiều hoạt động cụ thể. Điển hình như vụ việc một chiếc Lynk & Co 09 bị ngập nước tại Thái Nguyên năm 2025. Đây là một tình huống phát sinh bất ngờ trong quá trình sử dụng xe. Để đồng hành cùng khách hàng, ngoài hỗ trợ về kỹ thuật, đại diện Lynk & Co đã trực tiếp đến thăm hỏi, bàn giao lại xe sau khi khắc phục hư hỏng, đồng thời cũng áp dụng thêm chính sách giảm chi phí sửa chữa và linh hoạt trong việc vận chuyển phụ tùng nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi.

Cách tiếp cận của Lynk & Co được đánh giá không chỉ là giải quyết sự cố, mà còn hướng đến giảm thiểu tối đa những bất tiện cho người dùng.

Lynk & Co Việt Nam luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng xe

Bên cạnh đó, Lynk & Co Việt Nam cũng triển khai nhiều dịch vụ kết nối với khách hàng. Trong đó có chiến dịch “An vui xuyên Tết” mùa cao điểm Tết Bính Ngọ vừa qua, hãng đưa ra chính sách rửa xe miễn phí, tặng lì xì hoặc hỗ trợ phương tiện thay thế để khách hàng đi Tết nếu xe phải nằm xưởng lâu ngày, qua đó giúp người dùng không bị gián đoạn nhu cầu di chuyển. Song song đó, gói cứu hộ 24/7 từ VETC cũng được hãng tặng cho toàn bộ khách hàng sở hữu xe.

Nỗ lực này phần nào cho thấy, Lynk & Co Việt chú trọng đến những hoạt động mang tính kết nối, xây dựng mối quan hệ lâu dài với người dùng, thay vì chỉ dừng lại ở giao dịch mua bán. Những hoạt động cộng đồng, sự kiện kỷ niệm cũng góp phần hình thành một hệ sinh thái khách hàng gắn kết hơn với thương hiệu.

Trường hợp mẫu xe plug-in hybrid 08 EM-P cho thấy sự cầu thị khách hàng của Lynk & Co Việt Nam

Ngoài ra, Lynk & Co cũng được xem như một trong những hãng ô tô cầu thị, chịu lắng nghe phản hồi từ người dùng, thể hiện qua việc cải tiến, nâng cấp tiện ích, công nghệ một cách kịp thời trên mẫu SUV plug-in hybrid 08 EM-P.

Cụ thể, không lâu sau khi nhận “phàn nàn” về sự bất cập ở khu vực điều khiển trung tâm trên mẫu xe mới, hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng ghi nhận và tiến hành cập nhật phần mềm LYNK 1.3.1 mới, tập trung vào tối ưu giao diện điều khiển, tinh giản các tính năng chưa phù hợp và cải thiện khả năng hiển thị.

Để đảm bảo uy tín với khách hàng, Lynk & Co Việt Nam và nhà phân phối Tasco Auto cũng thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm chứng thực tế với điển hình là mẫu xe Lynk & Co 06 đã vận hành liên tục tới 100.000 km, nhằm đánh giá độ bền và khả năng thích nghi với điều kiện sử dụng trong nước. Dữ liệu thu thập được từ quá trình này được xem là cơ sở để tiếp tục điều chỉnh sản phẩm theo hướng phù hợp hơn với người dùng địa phương.

Lynk & Co Việt Nam đang dần hiện thực hóa triết lý lấy “khách hàng là trọng tâm”

Có thể thấy, thay vì tập trung đơn thuần vào sản phẩm, Lynk & Co Việt Nam và Tasco Auto đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh người dùng, nơi trải nghiệm được kéo dài từ trước, trong và sau quá trình sở hữu xe. Từ việc xử lý sự cố, duy trì dịch vụ hậu mãi, đến lắng nghe phản hồi để cải tiến sản phẩm, các hoạt động này phần nào phản ánh cách hãng xe này hiện thực hóa triết lý “khách hàng là trọng tâm” tại thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)