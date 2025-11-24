Đợt mưa lũ bất thường những ngày qua tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) khiến nhiều khu vực đô thị bị ngập sâu.

Điều này gợi lại khung cảnh từng xảy ra mới đây ở nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng... khi chỉ trong vài giờ mưa lớn, hàng nghìn ô tô bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nhiều ô tô ngập nước tại khu vực siêu thị Go (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Đức Lợi

Kinh nghiệm từ các đợt ngập sâu ở miền Bắc trước đó cho thấy, cách mà các chủ xe phản ứng tại thời điểm những giờ đầu bị ngập quyết định lớn đến mức độ hư hại của chiếc xe.

Nếu xử lý sai, như cố gắng đề máy để di chuyển, tự mở các hệ thống điện tử hoặc kéo xe không đúng kỹ thuật, xe rất dễ bị thủy kích, vỡ lốc máy, hay chập toàn bộ hệ thống điện khiến chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Trên thực tế, nhiều gara từng cứu được hàng trăm xe ngập chỉ nhờ chủ xe tuân thủ đúng quy trình ban đầu, tránh để chiếc xe “chết” nặng thêm vì những thao tác sai lầm.

Cách chủ xe phản ứng tại thời điểm những giờ đầu bị ngập quyết định lớn đến mức độ hư hại của chiếc xe. Ảnh: Xuân Ngọc

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cho rằng, việc ô tô bị ngập nước có thể xảy ra với những mức độ khác nhau.

Một lưu ý quan trọng được kỹ sư Dương Trung Kiên nhắc tới là tuyệt đối không khởi động xe khi nước chưa rút hẳn hoặc vừa sau khi ngập bởi trong khoang động cơ vẫn có thể có nước, dễ gây ra hiện tượng thủy kích, cong tay biên và nặng hơn là phá hỏng động cơ.

Ngược lại, trong tình huống ngập nặng, cần bình tĩnh ngắt điện, không khởi động, ghi nhận lại hiện trạng và gọi cho đơn vị cứu hộ/gara uy tín có thể giúp hạn chế tối đa thiệt hại.

Thuỷ kích là một trong những hư hại nặng của xe liên quan đến ngập nước. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Khi ô tô bị ngập sâu, dù không nổ máy di chuyển nhưng nước có thể tràn vào cổ hút gió và động cơ, dầu máy và dầu hộp số dễ bị lẫn nước, mất khả năng bôi trơn, dẫn tới ăn mòn, hỏng hóc các chi tiết kim loại. Trong nhiều trường hợp, hư hỏng không biểu hiện ngay mà tiềm ẩn rủi ro sau một thời gian sử dụng với chi phí rất đắt đỏ, thậm chí bằng nửa giá trị chiếc xe", anh Kiên nói.

Ngoài các hỏng hóc về động cơ, vị kỹ sư này cho rằng, với hệ thống điện tử, trên nhiều dòng xe bố trí giắc cắm và cảm biến đặt thấp, chỉ cần bị ẩm cũng có thể khiến xe vận hành chập chờn hoặc hư hỏng. Ngoài ra, nội thất, thảm sàn và điều hòa cũng chịu tác động, dễ ẩm mốc, ám mùi, làm giảm giá trị sử dụng lẫn giá trị bán lại.

Sau khi nước rút, cần đưa xe đi kiểm tra tổng thể càng sớm càng tốt. Việc kiểm tra giúp xác định mức độ ngập để có hướng xử lý phù hợp. Với mỗi mức độ nước ngập, chúng ta sẽ có đánh giá và hướng xử lý khác nhau. Cụ thể:

Nếu nước chỉ ngập dưới sàn, xe gần như không bị ảnh hưởng đến dầu động cơ hay hộp số, nhưng vẫn cần vệ sinh gầm, phanh và vệ sinh nội thất.

Nếu ngập đến khoang máy, nguy cơ dầu bị nhiễm nước cao và chủ xe nên đưa phương tiện tới các gara để kiểm tra. Trường hợp phát hiện dầu đổi màu, có bọt hoặc loãng bất thường, việc thay dầu là bắt buộc. Ngoài ra còn có thể phải thay dầu hộp số và vệ sinh toàn diện hệ thống điện, điều hòa, nội thất...

Khắc phục một chiếc xe bị ngập nước thường tốn rất nhiều thời gian, công sức. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia, nguyên tắc an toàn nhất là "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Chủ xe nên chủ động đưa xe đi kiểm tra ngay sau mỗi lần ngập, dù chỉ nghi ngờ có rủi ro. Chi phí kiểm tra và thay dầu sớm sẽ rẻ hơn rất nhiều so với sửa chữa hư hỏng nặng âm ỉ sau này.

Ngoài ra, ngay sau khi xe bị ngập, việc làm khô, vệ sinh, lau chùi là bước quan trọng để hạn chế hư hỏng lâu dài. Chủ xe cần nhanh chóng tháo thảm sàn, ghế (nếu cần) để hong khô, tránh ẩm mốc. Các khe kẽ cửa, hộc chứa đồ, khoang hành lý phải được lau kỹ vì dễ đọng nước.

Với khoang máy và hệ thống dây điện, giắc nối, nên dùng khăn mềm thấm khô, tránh xịt nước áp lực cao vào chi tiết điện tử. Điều hòa cũng cần vệ sinh lọc gió, khử mùi. Càng xử lý sớm, nguy cơ han gỉ, mùi hôi và hư hỏng nội thất càng giảm.

Có thể thấy, các đợt mưa ngập do bão đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh Nam Trung Bộ, gây thiệt hại lớn. Tuy vậy, từ kinh nghiệm mới đây ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ cho thấy, phần lớn xe ngập vẫn có thể "chữa khỏi" nếu chủ xe xử lý đúng quy trình và không mắc sai lầm chủ quan.

Điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn điện, hạn chế tối đa việc tự ý thao tác, ghi lại hiện trường và giao cho đơn vị cứu hộ và gara có chuyên môn.

