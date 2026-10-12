Công ty Cổ phần LynkiD được vinh danh tại hạng mục Blockchain - Technology trong khuôn khổ giải thưởng Asian Technology Excellence Awards 2026, ghi nhận nỗ lực của LynkiD trong việc phát triển nền tảng loyalty mở, ứng dụng blockchain.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, bài toán giữ chân khách hàng ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chương trình khách hàng thân thiết vẫn vận hành rời rạc, khiến điểm thưởng bị phân tán, trải nghiệm đổi quà chưa liền mạch, trong khi doanh nghiệp phải đầu tư riêng cho hạ tầng công nghệ, kho quà, vận hành giao dịch và chăm sóc khách hàng.

LynkiD Loyalty Platform được phát triển như một nền tảng loyalty mở, giúp doanh nghiệp triển khai chương trình khách hàng thân thiết mà không cần tự xây dựng toàn bộ hệ thống từ đầu. Thông qua các công cụ tích hợp như API/SDK, doanh nghiệp có thể kết nối hệ thống hiện có với LynkiD để triển khai các hoạt động tích điểm, đổi quà, nhận ưu đãi và khai thác danh mục quà tặng trên hệ sinh thái LynkiD một cách nhanh chóng, liền mạch hơn.

Mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực triển khai, giảm chi phí vận hành, mở rộng danh mục ưu đãi và gia tăng các điểm chạm tương tác với khách hàng. Qua đó, loyalty không chỉ đóng vai trò là chính sách ưu đãi sau bán hàng, mà còn trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy gắn kết, tăng tần suất sử dụng sản phẩm/dịch vụ và nâng cao giá trị vòng đời khách hàng.

Đại diện LynkiD chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với LynkiD trong hành trình xây dựng một nền tảng loyalty mở, minh bạch và có khả năng mở rộng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả gắn kết khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế số Việt Nam”.

Sức mạnh sản phẩm của LynkiD đến từ khả năng kết hợp giữa mô hình vận hành hệ sinh thái và nền tảng công nghệ có khả năng mở rộng. Với hệ thống tích hợp mở, doanh nghiệp có thể đưa loyalty vào hành trình số hiện hữu của khách hàng, thay vì kéo người dùng sang một chương trình tách biệt.

Trên nền tảng đó, blockchain được LynkiD ứng dụng trong việc ghi nhận và xác thực các giao dịch loyalty như tích điểm, điều chỉnh điểm và đổi quà. Việc ghi nhận giao dịch có khả năng truy xuất giúp tăng tính minh bạch, toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ đối soát giữa các bên trong hệ sinh thái.

Hiện LynkiD kết nối hơn 15 triệu khách hàng trong mạng lưới đối tác, cùng hơn 1.300 thương hiệu và hơn 15.000 lựa chọn quà tặng, ưu đãi. Quy mô này cho thấy khả năng vận hành ổn định của LynkiD trong việc kết nối doanh nghiệp, đối tác quà tặng và người dùng trên cùng một nền tảng tích điểm - đổi quà - nhận ưu đãi.

Trong thời gian tới, chương trình LynkiD Looop - Phân hạng thành viên LynkiD 2026 sẽ là một trong những hoạt động giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua cơ chế phân hạng thành viên Spark, Star, Moon, Sun và Galaxy, đi kèm các quyền lợi tương ứng theo từng hạng.

Trong giai đoạn tiếp theo, LynkiD đặt mục tiêu mở rộng quy mô lên 30 triệu khách hàng trong 5 năm. Công ty tiếp tục đầu tư vào blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an toàn thông tin và các công nghệ fintech mới. Lộ trình phát triển bao gồm smart contract, loyalty marketplace, cá nhân hóa ưu đãi bằng AI và mô hình dự báo rời bỏ khách hàng.

Giải thưởng Blockchain - Technology tại Asian Technology Excellence Awards 2026 là dấu mốc ghi nhận năng lực công nghệ của LynkiD, đồng thời khẳng định định hướng xây dựng một nền tảng loyalty mở, minh bạch, có khả năng mở rộng và phục vụ hiệu quả nhu cầu gắn kết khách hàng trong hệ sinh thái số tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần LynkiD là công ty công nghệ phát triển các giải pháp loyalty, customer engagement, CRM, marketing automation và quản trị trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Với định hướng lấy dữ liệu và trải nghiệm người dùng làm trung tâm, LynkiD tập trung xây dựng các nền tảng có khả năng tích hợp linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả gắn kết khách hàng trong quá trình chuyển đổi số. Website: https://lynkid.vn Email: support@lynkid.vn

Lệ Thanh