Diễn viên nổi tiếng Mai Davika của Tình người duyên ma vừa cưới nghệ sĩ Ter Chantavit tối 9/11, đánh dấu điểm kết hoàn hảo cho mối tình kéo dài 7 năm của 2 ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ sở chùa Vàng.

Các trang tin Thairath và MG Online cho biết, 2 nghệ sĩ tổ chức lễ cưới kín đáo tuyệt đối, không tiết lộ địa điểm cũng như thời gian cụ thể cho đến phút cuối. Danh sách khách mời được giới hạn chặt chẽ, gồm thành viên gia đình và những người bạn thân thiết.

Trong ngày trọng đại, cô dâu 33 tuổi diện thiết kế váy ren trắng tinh khôi với phần cổ quây tôn lên vẻ gợi cảm nhưng vẫn đầy thanh lịch. Phút giây cả 2 nghiêng mình trao nhau nụ hôn đắm say nhận được những tràng vỗ tay và tiếng hò reo của quan khách. Các clip và ảnh từ hôn lễ thu về con số tương tác lớn chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

Mai Davika và Ter Chantavit gặp nhau diễn ra trong quá trình quay Tình người duyên ma vào năm 2013 - bộ phim mang về thành công vang dội và đưa tên tuổi của Mai lên tầm cao mới. Tuy vậy, thời điểm đó Ter chỉ tham gia với tư cách là một trong những người viết kịch bản nên hai người giao tiếp còn hạn chế.

Năm 2017, sau khi kết thúc ghi hình phim Nhân cách trong em (tên tiếng Thái: Chai Mai Jing Ying Tae), cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở nhiều nơi, dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ thực sự. Phải đợi đến đầu năm 2018, Ter Chantavit mới chính thức xác nhận đang hẹn hò với Mai Davika. Giữa tháng 6/2025, Ter Chantavit cầu hôn Mai Davika bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat ngay tại nhà riêng.

Mai Davika sinh năm 1992, mang 2 dòng máu Thái Lan và Bỉ. Cô có vẻ đẹp lai đầy thu hút với đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao và được xếp vào hàng ngũ những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của ngành giải trí xứ sở chùa Vàng.

Ter Chantavit sinh năm 1983, là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan với vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Anh từng theo học tại Đại học Chulalongkorn - cơ sở giáo dục uy tín bậc nhất tại Thái Lan và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Australia.

