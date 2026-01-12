Khi chuẩn bị cho những chuyến lái xe đường dài, nhiều người thường chú trọng đồ ăn nhẹ hay danh sách nhạc giải trí mà quên mất một yếu tố quan trọng: trang phục. Thực tế cho thấy, nếu tài xế mang quần áo không phù hợp đặc biệt là quần jeans bó có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Một trường hợp điển hình là Saurabh Sharma (30 tuổi), doanh nhân Ấn Độ. Sau chuyến lái xe bằng ô tô hạng sang từ Delhi đến Rishikesh và quay về, anh không gặp vấn đề gì ngay lập tức. Tuy nhiên, ít ngày sau, Sharma bị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) ở chân. Một phần cục máu đông theo dòng máu di chuyển lên phổi, gây thuyên tắc phổi, làm giảm lưu lượng máu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan sống còn như tim và não.

Không nhận thức được mức độ nguy hiểm, Sharma bắt đầu khó thở rồi bất tỉnh. Anh được đồng nghiệp phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại cầu thang văn phòng và lập tức đưa đi cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy huyết áp và mạch của bệnh nhân tụt xuống mức nguy hiểm đến mức thiết bị y tế không thể đo được. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ ngừng tim và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR).

Mặc quần jeans bó khi lái xe đường dài có thể đe dọa tính mạng

Sau gần 45 phút, bệnh nhân được cứu sống. Trong quá trình cấp cứu, bác sĩ siêu âm tim và loại trừ tiền sử bệnh tim. Điều tra sâu hơn xác định huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân là nguyên nhân gốc rễ của toàn bộ biến cố.

Theo BS Naveen Bhamri, Giám đốc kiêm Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Max Super Specialty: “Huyết áp thấp kéo dài đã làm tổn thương thận của bệnh nhân, buộc phải lọc máu liên tục 24 giờ. Chúng tôi nhận thấy việc mặc quần jeans bó và giữ chân ở trạng thái bất động trong thời gian dài khi lái xe nhiều khả năng đã dẫn tới hình thành cục máu đông”.

Qua phân tích, Sharma lái xe số tự động và mặc quần jeans bó. Do đặc thù xe số tự động, chân trái gần như không vận động suốt hành trình. Việc giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ, cộng với quần áo bó chặt, đã làm cản trở lưu thông máu và tạo điều kiện hình thành huyết khối.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nghỉ giải lao sau mỗi 2 giờ hoặc vài trăm km, uống đủ nước để giảm nguy cơ đông máu. Việc dừng nghỉ định kỳ không chỉ tốt cho tuần hoàn mà còn giúp người lái duy trì sự tỉnh táo, hạn chế mệt mỏi.

Trong bối cảnh cao tốc, đường cao tốc và xe số tự động ngày càng phổ biến, nhiều người có xu hướng hạn chế dừng nghỉ để đến nơi sớm hơn. Đây là thói quen không an toàn. Quan trọng nhất, khi di chuyển đường dài, hãy ưu tiên trang phục rộng rãi, thoải mái, tránh quần áo bó sát đặc biệt là quần jeans để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Theo Cartoq

