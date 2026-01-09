Quy định về đăng kiểm phương tiện sắp tới sẽ có một số điều chỉnh so với hiện hành. Cụ thể, Thông tư 40/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/1/2026.

Quy định về đăng kiểm phương tiện sẽ có một số điều chỉnh so với hiện hành. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ô tô trượt kiểm định phải nộp thêm 50-100% phí mỗi lần quay lại

Theo quy định mới, các phương tiện không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường buộc phải thực hiện kiểm định lại. Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày tại cùng cơ sở đăng kiểm, mức giá dịch vụ cho mỗi lần kiểm định lại tối đa không vượt quá 50% giá dịch vụ kiểm định đang áp dụng tại cơ sở đó.

Trong khi đó, nếu phương tiện kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại một cơ sở đăng kiểm khác, chủ xe phải nộp đầy đủ 100% giá dịch vụ kiểm định theo mức thu cụ thể của đơn vị đăng kiểm thực hiện.

Đây là các điểm mới so với quy định tại Thông tư 55/2022 của Bộ Tài chính đang áp dụng. Cụ thể, hiện nay, nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày thì chủ xe được miễn phí đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá. Nếu chủ xe quay lại trong vòng 7 ngày thì nộp phí kiểm định 50%, nếu quá 7 ngày mới phải nộp 100% phí.

Theo đại diện các cơ quan đăng kiểm, quy định mới nhằm ngăn chặn chủ xe chỉ sửa chữa, bảo dưỡng xe kiểu qua loa. Khi kiểm định không đạt chi tiết nào mới chủ xe mới mang đi sửa chữa và quay lại đăng kiểm, gây ùn tắc tại các cơ sở. Trong khi mỗi lần xe ra/vào thì chi phí vận hành, nhân công và đo kiểm vẫn gần như không đổi.

Tuy nhiên, quy định này được cho là có thể khiến chi phí kiểm định tăng lên đối với những chủ phương tiện có xe không đạt yêu cầu. Nếu không kịp khắc phục lỗi và kiểm định lại ngay trong ngày, hoặc phải thực hiện tại cơ sở đăng kiểm khác, chủ xe sẽ phải nộp lại 100% phí kiểm định, thay vì được miễn phí hoặc giảm như trước.

Nếu trượt đăng kiểm, chủ xe sẽ phải mất thêm chi phí cho mỗi lần "xếp hàng". Ảnh: Hoàng Hiệp

Cần lưu ý gì trước khi đưa xe đến cửa đăng kiểm

Trên thực tế, nhiều phương tiện, nhất là xe đã sử dụng lâu năm, thường tồn tại cùng lúc nhiều lỗi kỹ thuật và khó có thể sửa chữa triệt để trong thời gian ngắn. Việc phải quay lại đăng kiểm vào ngày khác, thậm chí đi đi lại lại nhiều lần, sẽ khiến tổng chi phí phát sinh tăng đáng kể.

Điều này buộc chủ xe phải chủ động hơn trong việc bảo dưỡng, kiểm tra phương tiện trước khi đăng kiểm, nếu không muốn tốn kém thêm thời gian và tiền bạc.

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cho rằng, khi Thông tư 40/2025/TT-BXD có hiệu lực, sẽ có trường hợp chủ xe phải đi 'xếp hàng' ở trạm đăng kiểm và nộp 2,3 lần tiền phí mới xong được. Khi đó sẽ mất thời gian, tiền bạc không chỉ để khắc phục các lỗi của xe mà còn mất chi phí cho các lần đăng kiểm trong ít ngày.

Theo anh Kiên, với những người ít có kinh nghiệm, việc tự đưa "xế cưng" đi đăng kiểm sẽ khá bỡ ngỡ và thường lo lắng, thậm chí bất an vì không biết xe của mình có lỗi gì về mặt kỹ thuật hay không, đặc biệt là với xe ô tô cũ.

Tuy nhiên, các chủ xe cũng không nên quá lo lắng bởi thực chất đăng kiểm cũng chỉ là hoạt động kiểm tra kỹ thuật xe bình thường và có quy trình rõ ràng, theo đúng quy định. Do vậy, khâu chuẩn bị phương tiện trước mỗi lần đến cửa đăng kiểm rất quan trọng.

Để chủ động và yên tâm khi đến kỳ đăng kiểm, chủ xe nên đưa phương tiện tới các gara uy tín kiểm tra, bảo dưỡng trước nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với kinh nghiệm thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng cho các dòng xe đã sử dụng nhiều năm, vị chuyên gia này chỉ ra một số bộ phận, hạng mục quan trọng mà chủ xe cần "soi" trước khi mang ô tô của mình đi đăng kiểm như sau:

Hệ thống đèn chiếu sáng: Toàn bộ hệ thống đèn như đèn pha, đèn cốt, xi-nhan, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số… phải hoạt động đầy đủ. Chỉ cần một bóng đèn không sáng, xe có thể bị dừng kiểm định và buộc quay lại vào ngày khác. Chủ xe nên khởi động xe, bật toàn bộ đèn và quan sát trực tiếp. Riêng đèn pha cần kiểm tra thêm cường độ và hướng chiếu bằng cách đỗ xe đối diện tường để bảo đảm hai bên cân đối.

Lốp xe: Lốp là hạng mục dễ kiểm tra nhưng cũng rất hay bị “đánh trượt”. Lốp không được mòn quá giới hạn, nứt, phồng hay biến dạng. Trường hợp thay đổi kích thước la-zăng, lốp không đúng thông số ghi trong giấy đăng kiểm chắc chắn bị từ chối. Nếu lốp đã xuống cấp, chủ xe nên thay mới để bảo đảm an toàn và tránh mất thời gian kiểm định lại.

Hệ thống phanh: Các lỗi về phanh thường khó nhận biết bằng mắt thường nhưng lại là nguyên nhân phổ biến khiến xe không đạt kiểm định. Những dấu hiệu bất thường gồm phanh kêu rít, ăn kém, hành trình dài, rung lắc hoặc bó phanh. Để bảo đảm an toàn và vượt đăng kiểm, hệ thống phanh cần được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tại các gara uy tín.

Hệ thống lái, treo: Vô lăng không được rơ, xe không lệch lái; giảm xóc và các khớp treo phải hoạt động ổn định, không rò rỉ dầu hay phát tiếng kêu lạ.

Khí thải, kim phun và cảm biến: Xe cũ dễ gặp lỗi khí thải do kim phun bẩn, cảm biến oxy hỏng, lọc gió kém hoặc động cơ đốt cháy không hiệu quả. Các dấu hiệu thường đi kèm là xe rung giật, tốn nhiên liệu, bật đèn “Check Engine”. Do vậy, nên bảo dưỡng định kỳ kim phun, họng hút, bugi và thay thế cảm biến, lọc gió theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài các bộ phận đáng chú ý ở trên, chủ xe cũng lưu ý đến những phụ kiện như lắp giá nóc, cản trước/sau, cánh lướt gió... không đúng quy định và tháo ra trước khi đi đăng kiểm. Đồng thời việc dán decal trang trí, đổi màu xe cũng có thể bị phía đăng kiểm trả về.

"Nếu chiếc xe của bạn trong trạng thái hoạt động tốt, được bảo dưỡng, thay thế phụ tùng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, không vi phạm các quy định hiện hành như phạt nguội, độ chế các chi tiết quá mức,... sẽ không có gì đáng ngại", kỹ sư Kiên nói.

