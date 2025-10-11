Gần đây, tài khoản chính thức của một viện dưỡng lão ở An Dương (Hà Nam, Trung Quốc) đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ nhân viên mặc váy ngắn, đứng nhảy múa say sưa trước mặt cụ ông.

Kèm theo video là dòng chú thích: "Cô ấy đang rất cố gắng để thuyết phục cụ ông này uống thuốc".

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt, thông tin từ Worldjournal.

Một bộ phận cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm thông, cho rằng nữ nhân viên chỉ muốn tạo không khí vui vẻ để các cụ bớt căng thẳng, dễ dàng hợp tác uống thuốc.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối mạnh mẽ, coi đây là hành động "vượt quá giới hạn đạo đức", thậm chí lợi dụng hình ảnh người cao tuổi để gây chú ý.

"Giờ người ta có thể làm mọi chuyện để thu hút lượt xem hay sự chú ý trên mạng xã hội, bất chấp cả những quy tắc ứng xử cơ bản", một người viết.

Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, giám đốc viện dưỡng lão xác nhận cô gái xuất hiện trong video đúng là nhân viên phụ trách chăm sóc người cao tuổi tại đây.

Ông cũng thừa nhận rằng hành động trong video hoàn toàn "không phù hợp" và cho biết sẽ nhắc nhở nữ nhân viên này cẩn trọng hơn.

"Các cụ ở đây thường được hướng dẫn tham gia những hoạt động lành mạnh như ca hát hay tập thể dục.

Việc nhảy múa chỉ được quay để làm video quảng bá trên mạng xã hội, không phải hoạt động thường xuyên", vị giám đốc cho biết, đồng thời khẳng định không có bất kỳ sự ép buộc nào nếu các cụ từ chối hay không muốn xuất hiện trên video.