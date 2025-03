Tim Cook ‘úp mở’ MacBook Air M4 ra mắt trong tuần này Ngày 3/3, CEO Apple Tim Cook đăng tải trên mạng xã hội X, tiết lộ rằng hãng sẽ ra mắt một sản phẩm mới trong tuần này, nhiều khả năng sẽ là MacBook Air M4.

Thiết kế

Apple sẽ tiếp tục cung cấp MacBook Air với hai kích thước 13 inch và 15 inch. Không có tin đồn nào về việc thay đổi thiết kế, vì thế các mẫu MacBook Air M4 có thể sẽ trông giống hệt các phiên bản hiện tại.

Apple có thể ra mắt MacBook Air mới ngay trong tuần này. Ảnh:

Lần cuối Apple làm mới thiết kế của MacBook Air là năm 2022, vì vậy, việc giữ nguyên thiết kế trong vòng ba năm là điều hợp lý.

Màn hình

Apple sử dụng công nghệ màn hình mini-LED cho MacBook Pro, nhưng có thể đây vẫn sẽ là một đặc quyền cho dòng cao cấp. Vì thế, MacBook Air mới nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng công nghệ Liquid Retina Display (LED) như các mẫu hiện tại.

MacBook Air mới có thể chưa được trang bị màn hình mini-LED như MacBook Pro. Ảnh:

Với bản làm mới ‌MacBook Pro‌ gần đây, Apple đã bổ sung tuỳ chọn nâng cấp màn hình nano-texture chống chói cho MacBook Pro. Dù có thể tính năng này cũng xuất hiện trên MacBook Air, nhưng không có gì đảm bảo vì nó có thể tiếp tục là một tùy chọn cho dòng cao cấp.

Chip M4

Chip M4 đã xuất hiện trên nhiều sản phẩm như MacBook Pro, iMac, iPad Pro và Mac mini, vì vậy, việc nó có mặt trên MacBook Air không phải là điều bất ngờ.

Chip M4 chắc chắn sẽ có mặt trên MacBook Air mới. Ảnh:

Chip M4 có tối đa 10 nhân CPU, 10 nhân GPU, cùng với 16 nhân Neural Engine. Nó được xây dựng trên tiến trình 3nm cải tiến của TSMC và được thiết kế để hỗ trợ Apple Intelligence.

Hiệu năng của M4 sẽ tốt hơn so với M3, nhưng không phải là một bước nhảy vọt lớn. Dự kiến, CPU và GPU sẽ cải thiện hiệu suất khoảng 25%.

RAM

MacBook Air hiện tại có mức RAM khởi điểm là 16GB thay vì 8GB như trước đây – một thay đổi mà Apple đã thực hiện từ năm ngoái. Dự kiến, các mẫu MacBook Air mới vẫn sẽ giữ nguyên mức RAM 16GB tiêu chuẩn.

Thời lượng pin

Nhờ vào khả năng tiết kiệm điện năng của chip M4, MacBook Air có thể cải thiện thời lượng pin. Ví dụ, MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M4 có thể hoạt động lên đến 24 giờ khi phát video và 16 giờ khi duyệt web.

Camera FaceTime

MacBook Pro gần đây đã được nâng cấp camera trước lên 12MP, và có khả năng MacBook Air cũng sẽ nhận được cập nhật tương tự. Camera hỗ trợ tính năng Center Stage, giúp giữ chủ thể luôn ở giữa khung hình ngay cả khi di chuyển.

Ngoài ra, nó có thể hỗ trợ Desk View, cung cấp góc nhìn từ trên xuống bàn làm việc, hữu ích cho các buổi thuyết trình hoặc demo.

Cổng Thunderbolt

Hiện tại, MacBook Air có 2 cổng Thunderbolt 3, nhưng các mẫu mới có thể được nâng cấp lên 3 cổng Thunderbolt 4, nâng cấp về cả tốc độ và khả năng kết nối.

Các mẫu MacBook Pro mới có thể hỗ trợ hai màn hình ngoài khi mở nắp máy, và có khả năng MacBook Air cũng sẽ có thông số kỹ thuật tương tự.

Giá bán

MacBook Air M3 hiện có giá khởi điểm 1.099 USD, chưa có tin đồn nào về việc thay đổi giá với phiên bản M4.

Ngừng bán MacBook Air M2?

Apple vẫn đang bán MacBook Air sử dụng chip M2 với giá 999 USD. Có khả năng Apple sẽ ngừng bán mẫu M2 và thay thế bằng MacBook Air M3, nhưng cũng có thể họ sẽ giữ lại mẫu M2 nếu việc nâng cấp lên chip M3 làm tăng giá thành quá cao.

Các sản phẩm "Air" khác?

MacBook Air M4 gần như chắc chắn sẽ được ra mắt, nhưng Apple có thể sẽ gây bất ngờ với các sản phẩm khác. Hiện có nhiều sản phẩm của Apple có chữ "Air" trong tên, một số trong số đó sẽ được cập nhật.

Ví dụ, iPad Air dự kiến sẽ được cập nhật vào mùa xuân này, và AirTag cũng sẽ có phiên bản mới vào năm 2025.

Apple có vẻ sẽ không tổ chức sự kiện mùa xuân năm nay. Trước đó, iPhone 16e đã được ra mắt thông qua thông cáo báo chí kèm theo video. Có thể Táo khuyết sẽ dùng cách tương tự cho MacBook Air mới. Thiết bị có thể sẽ ra mắt ngay ngày mai.

Video CEO Tim Cook đăng tải trên X, úp mở về khả năng ra mắt MacBook Air mới trong tuần này. Nguồn: Tim Cook/X

Trước đó, CEO Apple Tim Cook đăng tải trên mạng xã hội X, bài đăng đi kèm đoạn video ngắn với dòng chữ “There’s something in the Air” (tạm dịch: “Điều gì đó sắp xảy ra”). Nhiều suy đoán cho rằng chữ “Air” ám chỉ MacBook Air – slogan từng được Apple sử dụng khi giới thiệu dòng sản phẩm này vào năm 2008.