Madonna vừa tổ chức sinh nhật tròn 68 tuổi bên người thân. Dù ở tuổi U70, bà vẫn vô cùng rạng rỡ và tươi trẻ khi trang điểm đậm, diện chiếc đầm đính hoa 3D sặc sỡ của Dolce & Gabbana và đội hoa trên đầu.

Madonna xuất hiện trong trang phục sặc sỡ tại sinh nhật.

Nữ hoàng nhạc Pop tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng ở một hòn đảo thuộc Hy Lạp. 5 người con của Madonna cùng có mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ và tất nhiên bạn trai hiện tại của nữ ca sĩ cũng góp vui.

Akeem Morris là một cựu cầu thủ bóng đá người Jamaica. Anh sinh năm 1996 tại Spanish Town, nổi tiếng với mối quan hệ tình cảm với Madonna từ năm 2024. Từ đó, Akeem Morris không vắng mặt trong bất cứ sự kiện quan trọng nào của người tình.

Madonna chụp ảnh cùng 5 người con và bạn trai.

Trên trang cá nhân hơn 20 triệu người theo dõi, Madonna chia sẻ loạt ảnh sinh nhật với niềm vui được quây quần bên gia đình.

Ở tuổi gần 70, Madonna vẫn làm nghề bền bỉ. Mới đây bà dẫn đầu với 11 đề cử giải VMA 2026, trong đó có Video của năm cho Confessions II - The Film. Album Confessions II ngay khi phát hành đã leo thẳng lên top bảng xếp hạng Billboard 200 hồi tháng 7 vừa qua.

Madonna sinh năm 1958, được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Pop". Bà là một trong những nữ nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời và cũng là nữ nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD từ concert. Madonna nổi tiếng với khả năng sáng tạo không giới hạn với 7 giải Grammy, 2 Quả cầu vàng, 20 giải MTV Video Music Awards.... Dù vậy phong cách của Madonna hay gây tranh luận. Ngoài đời, bà nổi tiếng chuyên hẹn hò bạn trai kém tuổi.

Madonna biểu diễn ở World Cup 2026:

Ảnh, video: IGNV