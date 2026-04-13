Đây là lần thứ hai Mai Ngô chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế sau khi dừng chân ở Top 12 Miss Charm 2025 và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Mai Ngô sinh ngày 1/8/1995 tại TPHCM, cao 1,73m, cân nặng 50kg. Cô sở hữu cá tính mạnh mẽ, phong cách trình diễn ấn tượng và tinh thần không ngừng bứt phá. Cô được biết đến không chỉ là người mẫu, diễn viên mà còn là vũ công với hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành giải trí.

Người mẫu Mai Ngô.

Hành trình sự nghiệp của Mai Ngô bắt đầu từ năm 2012 khi cô giành Quán quân F-Idol và Á khôi 1 Miss Sunplay. Năm 2013, cô lọt Top 18 Vietnam’s Next Top Model và Top 30 Thử thách cùng bước nhảy. Đến năm 2016, Mai Ngô trở thành Á quân The Face Vietnam mùa 1 và lọt Top 12 Asia’s Next Top Model. Cô cũng từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Năm 2022, cô đoạt Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2022). Năm 2023, cô giành Á quân 1 The New Mentor - Người mẫu Toàn năng. Đến năm 2025, Mai Ngô được đề cử là Miss Charm Vietnam 2025, đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2025 và ghi dấu ấn với phong độ ổn định, thần thái rực lửa cùng màn trình diễn bikini tự tin.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn, Mai Ngô còn được đánh giá cao nhờ tinh thần cầu tiến, sự nghiêm túc trong nghề và khát khao chinh phục những thử thách mới. Cô từng nghẹn ngào chia sẻ hành trình nhiều nước mắt và bài học từ thất bại.

Mai Ngô từng tham dự nhiều cuộc thi trước khi đến với Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Với nền tảng kinh nghiệm phong phú cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Mai Ngô được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tự tin, hiện đại và đầy năng lượng tại Miss Supranational 2026 - cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, trí tuệ và sức mạnh nội tại của phụ nữ. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này hiện thuộc về Kim Duyên với Á hậu 2 năm 2022.

Trong thời gian tới, Mai Ngô sẽ tập trung rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử, trình diễn trang phục dân tộc và các phần thi tài năng. Cô đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Mai Ngô trình diễn áo tắm:

Ảnh: NVCC