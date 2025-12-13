Sau những phần thi, ban tổ chức Miss Charm 2025 công bố kết quả. Anna Blanco đại diện Venezuela chính thức đăng quang ngôi vị Miss Charm 2025 với màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt từ vòng ứng xử top 8 đến top 5. Cô liên tục ghi điểm với những câu trả lời về sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và vai trò của âm nhạc trong việc kết nối con người. Một sự cố nhỏ xảy ra khi vương miện của tân hoa hậu rơi ngay trước mặt khi vừa được đội lên ít phút.

Tân hoa hậu bị rơi vương miện:

Với nền tảng là một nhạc sĩ, tân Miss Charm 2025 hứa hẹn sẽ sử dụng vương miện để lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm và hài hòa thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật và âm nhạc.

Vị trí á hậu 1 thuộc về Luisa Victoria Malz đến từ Đức. Trong khi đó, Rinanda Aprillya Maharani của Indonesia giành ngôi vị á hậu 2.

Chung kết Miss Charm, 20 người đẹp xuất sắc bước vào phần thi áo tắm gồm: Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Campuchia, Costa Rica, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Moldova, Hà Lan, Philippines, Indonesia, Puerto Rico, Malaysia, Thái Lan, Mỹ, Venezuela và Việt Nam.

Các thí sinh trong trang phục áo tắm.

Thay vì công bố top 10 như dự kiến, chung kết Miss Charm 2025 bất ngờ thông báo chọn 12 người đẹp tiến vào vòng thi trang phục dạ hội gồm: Mỹ (giải People's Choice), Colombia, Mexico, Đức, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Venezuela, Hà Lan, Việt Nam, Bolivia và Thái Lan.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội.

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, ban tổ chức công bố 4 người đẹp đầu tiên vào top 5 gồm: Indonesia, Đức, Thái Lan và Mexico. 8 người đẹp còn lại bao gồm Mai Ngô phải tranh giành 1 suất cuối cùng thông qua vòng ứng xử với câu hỏi chung.

Trong phần thi này, mỗi thí sinh có 60 giây trả lời câu hỏi: "Đôi khi những vương miện đẹp nhất lại vô hình. Vương miện vô hình mà bạn đang đội là gì?"

Mai Ngô giới thiệu từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng chỉ dừng ở vị trí á hậu 2. Cô khẳng định: "Thất bại chính là vương miện vô hình của tôi. Thành công của tôi không được đo bằng danh hiệu mà bằng số lượng cuộc đời tôi đã truyền cảm hứng, trao quyền để họ sống mạnh mẽ hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn".

Mai Ngô trong đêm chung kết.

Hoa hậu Colombia nhấn mạnh bản chất phục vụ người khác và tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé. Hoa hậu Mỹ chọn "tiếng nói" làm vương miện vô hình, muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ trong các ngành nghề do nam giới thống trị.

Hoa hậu Hà Lan kể về quá khứ trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng không ổn định để truyền cảm hứng cho những ai cảm thấy bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Hoa hậu Ấn Độ chọn lòng can đảm và sự mãn nguyện, trong khi hoa hậu Bolivia lấy cảm hứng từ bà mình về việc phục vụ những người kém may mắn.

Đại diện Venezuela trả lời vương miện vô hình là sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Cô chia sẻ: "Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi bản thân đang sống như thế nào? Phẩm chất quan trọng nhất mà chúng ta có thể có với tư cách là loài người để giúp đỡ lẫn nhau trở nên hài hòa hơn chính là sự đồng cảm".

Với câu trả lời này, Venezuela đã vượt qua 7 đối thủ còn lại để giành suất cuối cùng vào top 5.

Trong vòng ứng xử cá nhân quyết định, 5 thí sinh trả lời các câu hỏi khác nhau, thể hiện quan điểm và giá trị cá nhân.

Top 5 thi ứng xử vòng 1:

Hoa hậu Indonesia nhận câu hỏi về rào cản lớn nhất đối với giáo dục của các cô gái trẻ. Cô chỉ ra thiếu cơ hội do tài chính và kỳ thị xã hội là vấn đề chính, đồng thời khẳng định khi được trao cơ hội, phụ nữ hoàn toàn có thể trao quyền và điều hành thế giới.

Hoa hậu Đức được hỏi về định kiến nào đối với phụ nữ muốn thay đổi. Cô mạnh mẽ bác bỏ quan niệm phụ nữ chỉ để ở nhà chăm con, khẳng định phụ nữ sinh ra để trở thành nhà lãnh đạo, thay đổi thế giới và mang tình yêu thương vào các ngành nghề do nam giới thống trị. Cô tin rằng tình yêu của người mẹ và người phụ nữ có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao.

Hoa hậu Thái Lan chia sẻ về thất bại đã thay đổi bản thân. Cô kể về quá khứ thiếu tự tin, không dám đứng trên sân khấu và từng thất bại trong phần ứng xử tại Miss Universe Thailand. Tuy nhiên, những thất bại đó đã giúp cô trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn, dám đối mặt với nỗi sợ hãi để đứng trên sân khấu hôm nay.

Hoa hậu Mexico nhận câu hỏi về điều gì trong văn hóa muốn giới thiệu với thế giới. Cô nhấn mạnh đất nước mình giàu truyền thống và sức mạnh truyền cảm hứng. Cô tin rằng khi tìm thấy mục đích và giúp người khác tỏa sáng, chúng ta có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Cô tự hào mang theo không chỉ đất nước mà còn cả mục đích sống của mình.

Hoa hậu Venezuela nhận được câu hỏi về cách định nghĩa thành công trong thế giới đo lường bằng danh tiếng và tiền bạc. Cô khẳng định danh tiếng và tiền bạc không phải tất cả, điều quan trọng là sự thịnh vượng tinh thần. Cô coi mình là người giàu có nhất thế giới vì có tình yêu gia đình, đất nước và cơ hội nói về tình yêu, sự đồng cảm để cùng nhau tạo ra thế giới hài hòa hơn.

Khi được hỏi về vai trò của hoa hậu trong việc hỗ trợ cộng đồng ngoài các hoạt động từ thiện và quyên góp, 5 thí sinh đã đưa ra những câu trả lời phản ánh định hướng và giá trị cá nhân.

Top 5 trả lời câu hỏi chung:

Hoa hậu Indonesia cho biết sẽ tạo các chương trình trao quyền cho phụ nữ trẻ thông qua hoạt động cố vấn và tổ chức các buổi thảo luận, biến Miss Charm thành nền tảng giúp phụ nữ kết hợp được cơ hội và sức mạnh nội tâm. Hoa hậu Đức nhấn mạnh vai trò đoàn kết cộng đồng qua việc tôn vinh văn hóa bản địa, giúp mọi người tự hào về nguồn gốc và học hỏi lẫn nhau để xây dựng thế giới hài hòa hơn.

Hoa hậu Thái Lan chia sẻ mong muốn truyền cảm hứng về sức khỏe tinh thần và sự tự tin, giúp mọi người vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, giống như hành trình cô đã trải qua. Hoa hậu Mexico giới thiệu dự án "Powering Stars" - nền tảng chia sẻ khóa học và công cụ giúp người khác tỏa sáng, khẳng định vương miện chỉ là biểu tượng còn tầm ảnh hưởng thực sự được đo bằng số người được truyền cảm hứng.

Đại diện Venezuela có câu trả lời tốt khi cho rằng hoa hậu hiện đại không chỉ là danh hiệu mà còn là tổng thể sự nghiệp và lịch sử cá nhân. Với vai trò nhạc sĩ, cô muốn dùng âm nhạc - ngôn ngữ chung của nhân loại để thúc đẩy sự đồng cảm và kết nối mọi người thông qua nghệ thuật.

Mai Ngô nổi bật với phần trình diễn áo tắm:

Ảnh, video: MCO