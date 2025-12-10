Bán kết Miss Charm 2025 vừa diễn ra với sự tham dự của hơn 30 quốc gia. MC của bán kết là Hồng Đăng (Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023) và Alana Deutsher - Moore (Á hậu 1 Miss Charm 2024). Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran đến từ Malaysia tham gia Hội đồng ban giám khảo Miss Charm 2025.

Xuất hiện trong vai trò chủ nhà, đại diện Việt Nam Mai Ngô để lại ấn tượng qua 3 phần thi chính. Người đẹp sinh năm 1995 còn ghi điểm bởi thần thái điềm tĩnh và khả năng làm chủ sân khấu.

Mai Ngô rực lửa diễn bikini:

Ngoài Mai Ngô, gần 40 người đẹp từ khắp các châu lục thể hiện được vóc dáng chuẩn mực và sự quyến rũ tự nhiên trong bộ sưu tập áo tắm được thiết kế riêng cho cuộc thi.

Thí sinh trong phần thi áo tắm.

Phần thi trang phục dạ hội đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hình thể, gu thẩm mỹ trong lựa chọn trang phục và khả năng toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. Các thiết kế dạ hội đa dạng phong cách từ cổ điển đến hiện đại, từ những đường cắt xẻ táo bạo đến phom dáng công chúa lãng mạn, tất cả đều thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của thí sinh trong việc thể hiện cá tính và phong cách riêng.

Thí sinh trong phần thi dạ hội.

Trong trang phục truyền thống đặc trưng của mỗi quốc gia và lãnh thổ, các thí sinh đã mang đến những màn trình diễn rực rỡ, thể hiện bản sắc và tinh thần dân tộc. Đây là phần thi được đánh giá cao nhất về mặt nghệ thuật và văn hóa khi mỗi bộ trang phục không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn truyền tải câu chuyện về lịch sử, truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

Thí sinh trong phần thi trang phục dân tộc.

Đêm chung kết Miss Charm 2025 diễn ra vào ngày 12/12 tại TPHCM.

Ảnh, video: BTC