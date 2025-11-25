Chiều 25/11, Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai) tổ chức buổi send-off trước khi tham dự Miss Charm 2025 tại TPHCM, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nhan sắc của người đẹp sinh năm 1995.

"Phải mất 20 năm để có Mai Ngô như hôm nay"

Mai Ngô tâm sự: "Tôi mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài giũa. Hành trình này không hề dễ dàng. 14 năm lang thang trên đấu trường người mẫu, 10 năm tôi chinh chiến với lĩnh vực hoa hậu mới có một Mai Ngô đủ năng lực, ổn định và đứng đây ngày hôm nay".

Người đẹp thừa nhận không có vinh quang nào đến với cô một cách dễ dàng. Mỗi lần thất bại, những lời chê bai và lời khắc sâu trong lòng đều trở thành bài học và nội lực mới cho cô tiếp tục bước đi.

Mai Ngô tại sự kiện.

Mai Ngô bày tỏ sự may mắn khi trong mọi hành trình luôn có sự ủng hộ của mọi người. Cô biết ơn các tiền bối, hậu bối, những người luôn sẵn sàng, động viên, đồng hành, hỗ trợ mỗi khi cô vấp ngã. Tình cảm của khán giả luôn ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho cô tiến bước. Và đặc biệt, cô biết ơn những người đã trao cơ hội để đại diện cho phụ nữ Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh và giàu lòng nhân ái.

"Tôi hứa lần này sẽ mang tình yêu thương của khán giả cũng như sự kiên cường đi thi và chiến đấu hết mình tại cuộc thi lần này", Mai Ngô khẳng định.

Mai Ngô khóc nức nở chia sẻ về hành trình thi Miss Charm:

Chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu năm 2025

Mai Ngô tiết lộ đã luyện tập từ đầu năm 2025 để hoàn thiện bản thân và kết thúc hành trình 10 năm thi nhan sắc. Cơ duyên đến với Miss Charm khá tình cờ thông qua lời mời của bà Thúy Nga - người thuyết phục cô tham gia.

Mai Ngô rèn luyện hình thể, học tiếng Anh đến đầu tư hình ảnh để quảng bá rộng rãi những nét đẹp của người Việt Nam. Người đẹp cho biết sẽ có 4 clip giới thiệu, trong đó clip giới thiệu bản thân được đầu tư công phu. Đáng chú ý, để tiết kiệm kinh phí, ê-kíp chỉ sử dụng điện thoại iPhone để quay theo xu hướng nhưng vẫn đạt chất lượng chuyên nghiệp.

Mai Ngô chọn giới thiệu nét đẹp văn hóa, lịch sử Hà Nội và con người Việt Nam.

Về món ăn yêu thích, Mai Ngô lựa chọn cà phê trứng thay vì những món quen thuộc như phở hay bún. Cô giải thích Việt Nam nổi tiếng với xuất khẩu cà phê, nhưng cà phê trứng lại rất lạ và nhiều người Việt chưa từng thử. Qua clip này, cô mong muốn quảng bá món đồ uống độc đáo này đến cả khán giả trong nước và quốc tế.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, Mai Ngô chọn múa rối nước - nghệ thuật dân gian truyền thống nhưng ít người theo và biết. Cô thừa nhận ngay cả người Việt Nam nhiều khi cũng chưa xem múa rối nước. Người đẹp cho rằng đây là cơ hội giới thiệu sự đa dạng nghệ thuật, cách kể chuyện độc đáo cũng như sự thiếu hụt nghệ nhân múa rối nước.

Người đẹp chia sẻ đã dành cả tháng chuẩn bị các clip, "mất ăn mất ngủ" và đầu tư hết mình về kinh phí cũng như kịch bản. Khi nhận được lời khen, cô xúc động đến mức muốn khóc và cảm thấy yên tâm để chinh chiến thật sự.