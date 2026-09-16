Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng của MaiMoney sang nhóm sản phẩm quỹ mở, đồng thời tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới phân phối của Amber Capital. Với nhà đầu tư cá nhân, hợp tác này mở ra một lối tiếp cận các sản phẩm đầu tư được quản lý chuyên nghiệp ngay trên nền tảng đầu tư số.

Bước đi đầu tiên trong hành trình mở rộng sản phẩm đầu tư tại MaiMoney

Chứng chỉ quỹ mở của Amber Capital sẽ được phân phối trên nền tảng MaiMoney sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục và kết nối kỹ thuật theo quy định. Khi giao dịch, nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin quỹ, thực hiện lệnh mua - bán và theo dõi danh mục trên cùng một hệ thống, thay vì phải làm việc qua nhiều kênh khác nhau. Quyền sở hữu chứng chỉ quỹ được ghi nhận và cập nhật trực tiếp trên nền tảng, giúp quá trình đầu tư đồng bộ và dễ theo dõi trong suốt vòng đời khoản đầu tư.

Hai quỹ dự kiến phân phối trên nền tảng MaiMoney hướng tới hai nhóm nhà đầu tư khác nhau. Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber (ASBF) hướng tới mục tiêu bảo toàn vốn và tìm kiếm lợi nhuận ổn định thông qua việc đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định có chất lượng tốt, thanh khoản cao như: tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu niêm yết, trái phiếu riêng lẻ do tổ chức niêm yết phát hành, và các tài sản khác theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber (AEIF) hướng tới mục tiêu tăng trưởng tài sản bền vững dài hạn thông qua đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết đầu ngành, cơ bản tốt, có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng cao. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn điểm xuất phát phù hợp với mức rủi ro của mình và điều chỉnh dần theo mục tiêu tài chính.

MaiMoney phát triển nền tảng theo hướng kiến trúc mở, hợp tác với nhiều công ty quản lý quỹ thay vì giới hạn trong một bộ sản phẩm duy nhất. Amber Capital là đối tác trong giai đoạn đầu của định hướng này.

Chia sẻ về hợp tác lần này, bà Nguyễn Xuân Nhi, Giám đốc Điều hành MaiMoney, cho biết: "Điều chúng tôi hướng tới là giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn ngay từ bước đầu tiên. Thay vì phải lựa chọn giữa việc để tiền nhàn rỗi và đầu tư vào những sản phẩm có mức biến động vượt quá khả năng chấp nhận, nhà đầu tư có thể bắt đầu với sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của mình, sau đó từng bước điều chỉnh danh mục khi nhu cầu thay đổi. Các sản phẩm của Amber Capital cho phép chúng tôi mang đến cho nhà đầu tư một điểm khởi đầu phù hợp cùng lộ trình rõ ràng để đi tiếp. Chúng tôi tin rằng đó là nền tảng của một thói quen đầu tư bền vững."

Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Tổng Giám đốc Amber Capital, chia sẻ: “Tôi tin rằng sự hợp tác giữa Amber Capital và MaiMoney sẽ phát huy thế mạnh của hai bên gồm: chuyên môn quản lý quỹ, xây dựng các sản phẩm đầu tư của Amber Capital cùng nền tảng công nghệ và trải nghiệm hiện đại của MaiMoney. Qua đó, các sản phẩm đầu tư được quản lý chuyên nghiệp có thể đến gần hơn với nhiều nhà đầu tư.”

Định hướng chung

Nhà đầu tư có thể chính thức tìm hiểu và thực hiện đầu tư vào các sản phẩm quỹ mở của Amber Capital ngay trên nền tảng MaiMoney. Sau khi ký kết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư về quỹ mở, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các sản phẩm đầu tư khác của Amber Capital.

Hai bên kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần mang đến thêm các giải pháp đầu tư chất lượng, nâng cao trải nghiệm cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường quản lý quỹ Việt Nam.

Thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) là công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Hiện Amber Capital quản lý các quỹ mở đa dạng, bao gồm Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber (ASBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber (AEIF) và Quỹ Đầu tư Cân bằng Amber (ABIF). Công ty cũng cung cấp các sản phẩm quỹ thành viên được thiết kế cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức và cá nhân, gồm: Quỹ Đầu tư Tài chính AFM, Quỹ Đầu tư Năng lượng mới AFM và Quỹ Đầu tư Công nghệ Amber. Công ty Cổ phần MaiMoney Technologies là nền tảng đầu tư số phân phối chứng chỉ quỹ mở cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam. Thông qua nền tảng công nghệ, MaiMoney cung cấp trải nghiệm đầu tư thuận tiện, minh bạch và được thiết kế phù hợp với nhu cầu, mục tiêu tài chính của từng nhà đầu tư. Với định hướng ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa trải nghiệm đầu tư, MaiMoney đồng thời chú trọng cung cấp kiến thức và thông tin tài chính, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm, quản trị rủi ro và từng bước xây dựng thói quen đầu tư dài hạn.

(Nguồn: Công ty Cổ phần MaiMoney Technologies)