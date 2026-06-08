Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh theo làn sóng bán tháo toàn cầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới bằng một phiên giảm sâu khi tâm lý bi quan lan rộng từ các thị trường tài chính quốc tế.

Tính đến cuối phiên giao dịch sáng 8/6, VN-Index giảm gần 39,7 điểm, tương đương gần 2,2%, xuống dưới ngưỡng 1.800 điểm. HNX-Index mất gần 3,2%. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh sự thận trọng và suy yếu của dòng tiền.

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu "họ Vin" đồng loạt lao dốc. VIC giảm 9.000 đồng xuống còn 198.000 đồng/cổ phiếu, VHM giảm 4.900 đồng xuống 147.100 đồng/cổ phiếu, trong khi VPL mất 1.600 đồng còn 89.900 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ. Nhiều mã bluechip khác như FPT, VJC giảm mạnh, kéo theo giá trị tài sản của các tỷ phú trên sàn chứng khoán sụt giảm đáng kể.

Đà giảm của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt lao dốc. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc có thời điểm mất hơn 8%, buộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch (circuit breaker), tạm dừng giao dịch trong 20 phút nhằm hạn chế hoảng loạn.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sáng 8/6 có thời điểm mất hơn 8%. Ảnh minh họa: news1.kr

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 4,6%. Hang Seng của Hong Kong mất gần 2%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc giảm khoảng 1,5%.

Trước đó, thị trường Mỹ đã trải qua cú sốc lớn trong phiên cuối tuần. Chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 4%, phiên giảm mạnh nhất trong hơn một năm. S&P 500 mất 2,64%, còn Dow Jones giảm gần 700 điểm. Chỉ trong một phiên giao dịch, khoảng 2.000 tỷ USD vốn hóa đã bốc hơi khỏi Phố Wall.

Một trong những nguyên nhân chính là do báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa dự báo. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao gấp đôi kỳ vọng. Thông tin này khiến nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu áp lực lạm phát quay trở lại.

Điều bất thường là cả chứng khoán và vàng cùng giảm mạnh. Trong khi đó, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, cho thấy dòng tiền toàn cầu đang có xu hướng tìm đến các tài sản bằng USD.

Áp lực với chứng khoán Việt Nam gia tăng

Diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế cho thấy nhà đầu tư đang bước vào giai đoạn thận trọng hơn sau nhiều tháng hưng phấn với câu chuyện trí tuệ nhân tạo (AI) và kỳ vọng Fed giảm lãi suất.

Một trong những xu hướng đáng chú ý là dòng vốn toàn cầu có dấu hiệu quay trở lại Mỹ. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên vùng 4,5%/năm khiến nhiều quỹ đầu tư lựa chọn giảm tỷ trọng tại các thị trường mới nổi để chuyển vốn về Mỹ - nơi vừa có lợi suất hấp dẫn vừa được xem là nơi trú ẩn an toàn hơn trong giai đoạn bất ổn.

Hàn Quốc là ví dụ điển hình. Đồng won đã rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm khi dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi thị trường chứng khoán nước này. Áp lực tương tự có thể gia tăng tại các thị trường phụ thuộc vào dòng vốn ngoại, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, thị trường còn đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị. Những tín hiệu căng thẳng mới giữa Iran, Israel và các đồng minh phương Tây đang làm dấy lên lo ngại về sự mong manh của các thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông.

Nếu căng thẳng leo thang, giá dầu thế giới có thể tiếp tục tăng mạnh. Đây là yếu tố đặc biệt lo ngại bởi dầu mỏ là đầu vào của nhiều ngành kinh tế. Giá dầu tăng thường kéo theo áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tại Mỹ, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát CPI và PPI công bố trong tuần này. Nếu các chỉ số tiếp tục cho thấy lạm phát còn dai dẳng, khả năng Fed duy trì lãi suất cao sẽ càng lớn hơn.

Đối với Việt Nam, rủi ro không chỉ đến từ bên ngoài. Thanh khoản trên thị trường chứng khoán đang giảm mạnh trong nhiều tuần qua, cho thấy dòng tiền đầu cơ và đầu tư ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu.

Trong bối cảnh lãi suất huy động và lãi suất cho vay có xu hướng nhích lên, áp lực lạm phát gia tăng cùng sức cầu trong nền kinh tế chưa thực sự bùng nổ, dòng tiền vào chứng khoán có thể tiếp tục bị hạn chế.

Nếu xu hướng dòng vốn toàn cầu rút khỏi các thị trường mới nổi kéo dài, chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những nhịp rung lắc mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trước các thông tin về lãi suất, lạm phát và địa chính trị toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ phải thích nghi với môi trường giao dịch có mức độ biến động cao hơn giai đoạn trước.