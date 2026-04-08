Rạng sáng 8/4, FTSE Russell công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026.

Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời tổ chức này chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp hiện có một số nước như: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Saudi Arabia…

Kể từ đợt rà soát thường niên tháng 9/2025, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển mô hình môi giới toàn cầu. Thông tư 08/2026/TT-BTC chính thức thiết lập mô hình này và đưa ra các cải tiến hỗ trợ cho khung pháp lý không yêu cầu cấp vốn trước (NPF).

Các cơ quan quản lý, các công ty môi giới trong nước và quốc tế, các tổ chức lưu ký và các công ty mua bán đã thống nhất về các thành phần vận hành chính cần thiết cho việc triển khai, phần việc còn lại tập trung vào việc hoàn thiện các thỏa thuận song phương giữa các công ty môi giới toàn cầu và trong nước.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi có trật tự và phù hợp với các cân nhắc về năng lực thị trường địa phương, việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

Việc nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Dòng tiền đang rục rịch dần quay trở lại thị trường chứng khoán. Ảnh: HH

Theo ước tính của Chứng khoán SSI, dòng vốn thụ động có thể đạt khoảng 1,67 tỷ USD kéo dài trong nhiều quý sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng theo tiêu chí của FTSE Russell. Dòng tiền này chủ yếu đến từ các ETF toàn cầu theo dõi bộ chỉ số FTSE Emerging Markets.

Tác động của nâng hạng không chỉ dừng lại ở dòng vốn thụ động mà còn có thể lan tỏa sang các dòng tiền khác. Khi thị trường cải thiện về khả năng tiếp cận, minh bạch và vận hành, mức độ quan tâm của nhà đầu tư quốc tế cũng có thể gia tăng.

Theo SSI Research, dòng vốn từ các ETF thường tập trung vào các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về quy mô vốn hóa, thanh khoản cao, có tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao và ít bị hạn chế về sở hữu nước ngoài.

Trước đó, sau đợt rà soát thường niên tháng 9/2025, VNDirect cho rằng, sau khi được nâng hạng, ước tính Việt Nam có thể thu hút khoảng 1-1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và quỹ ETF theo dõi các chỉ số của FTSE. Còn HSBC dự báo tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể lên đến 3,4 đến 10,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động sau khi nâng hạng.

VNDirect cho rằng, một số cổ phiếu có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng hạng FTSE bao gồm VIC, VHM, VCB, SSI, MSN, VNM, FPT, HPG…

Gần đây, dòng tiền có dấu hiệu trở lại TTCK trong bối cảnh thị trường bất động sản và vàng hạ nhiệt, còn thị trường tiền mã hóa có nhiều bất ổn và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Theo SSI Research, sau một đợt giảm do hoạt động chốt lời và lo ngại về xu hướng lãi suất tăng cũng như bất ổn địa chính trị trên thế giới, TTCK sẽ diễn biến tích cực hơn và triển vọng trung hạn vẫn được củng cố bởi nhiều yếu tố hỗ trợ.

SSI khuyến nghị cổ phiếu một số ngành như ngân hàng, tiêu dùng, vật liệu xây dựng, bảo hiểm, doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt lớn (lợi từ lãi suất cao)… với các mã nổi bật như CTG, MBB, VCB, HPG…