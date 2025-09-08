Thống kê từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng tuy giảm 24,9% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn đạt kim ngạch 1,2 tỷ USD.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng 6 và 7 vừa qua ghi nhận mức tăng trưởng dương so với tháng cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng tháng 7/2025 có mức tăng 35,4% khi thu về gần 380 triệu USD.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là khách hàng truyền thống, chiếm gần 88% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta. Tính đến hết tháng 7/2025, quốc gia này đã chi gần 1,06 tỷ USD để mua trái sầu riêng của Việt Nam.

Xuất khẩu sầu riêng đang hồi phục trở lại sau nhiều tháng tăng trưởng âm. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Mỹ, Nhật Bản, Úc... đều có mức tăng trưởng tốt, dao động từ 14,8-95,4% tùy thị trường.

Đáng lưu ý, xuất khẩu sang Malaysia cũng ghi nhận mức tăng đột biến.

Đây chính là quê hương của sầu riêng Musang King và sở hữu nhiều loại sầu riêng đắt đỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, 7 tháng qua, quốc gia này bất ngờ chi số tiền gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua sầu riêng Việt Nam (tương đương mức tăng 1.000%).

Hiện Malaysia là một trong 10 thị trường xuất khẩu sầu riêng chủ lực của nước ta.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết, xuất khẩu sầu riêng đang tăng trưởng tốt trở lại, đặc biệt tại Trung Quốc, Mỹ và Malaysia... Theo đó, trong cao điểm vụ thu hoạch tháng 9 và 10, kim ngạch xuất khẩu loại trái cây này có thể đạt 500-550 triệu USD/tháng.

Dù vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta năm 2025 có thể chỉ đạt 2,5 tỷ USD, giảm khoảng 700 triệu USD so với năm 2024, lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo.