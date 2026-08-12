Ảnh minh họa: Vũ Thu Hương

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Năm 2026, tháng 7 âm lịch bắt đầu vào ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch, tức tháng 7 âm lịch có 29 ngày.

Mùng 1/7 âm lịch rơi vào thứ Năm ngày 13/8 dương lịch.

Vào ngày này, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị các mâm lễ để dâng lên ông bà tổ tiên và các vị thần, bày tỏ lòng biết ơn và sự thành kính.

Theo nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội), mâm cúng gia tiên thường là cỗ mặn với các món như: xôi, gà luộc, canh, cơm,...

Tuy nhiên, tùy thuộc vào lựa chọn, cũng có gia đình chọn cúng cỗ chay.

Đối với lễ chay: mâm cúng không thể thiếu hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng, nước và thêm mâm cỗ chay gồm xôi, chè, rau xào chay. Ngoài ra cần chọn trái cây tươi: quả nguyên vẹn, không dập nát như chuối, bưởi, cam, táo...

Với mâm cỗ mặn: các gia đình thường chuẩn bị xôi đỗ xanh, gà luộc, thịt bò xào, canh bóng mọc, chả nem, tôm hấp sả,…

Các gia đình cũng có thể chọn thực phẩm theo mùa, chế biến món ăn phù hợp với khẩu vị gia đình mình.

Mâm cúng cần phải chế biến cẩn thận, trình bày đẹp, thể hiện lòng thành của gia chủ.

Khi cúng, gia chủ mặc đồ chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn, thành tâm khấn vái.

(Tổng hợp)