Tối 15/8, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trở thành tâm điểm của cả nước với chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, PGS.TS Trần Đức Cường cố vấn lịch sử và lời bình, thạc sĩ Tuyết Minh viết kịch bản kiêm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm đạo diễn âm nhạc... chương trình được dàn dựng công phu nhưng vẫn giàu chất thơ.

Nhà hát Lớn Hà Nội lung linh sắc màu. Ảnh: Dương Giang

Chương trình gồm ba phần: Hà Nội những ngày thu lịch sử, Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh và Những chuyến tàu mùa xuân. Lịch sử Hà Nội suốt 80 năm, từ ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, đến một Thủ đô hòa bình, hữu nghị, được tái hiện sinh động qua âm nhạc, múa, nhạc kịch và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Những giai điệu đã ăn sâu vào ký ức người Việt được cất lên: Quốc tế ca (Pierre De Geyter), Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tiếng gọi thanh niên (Lưu Hữu Phước), Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu), Mười chín tháng Tám (Xuân Oanh)… Ấn tượng là màn hợp xướng Tiến quân ca (Văn Cao) với phối khí mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thiêng liêng.

Chương trình như đêm đại nhạc kịch đầy chất thơ. Ảnh: Viết Thành

Dàn nghệ sĩ gồm NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Linh, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Khánh Linh… mang đến những màn trình diễn vừa đậm chất truyền thống, vừa mới lạ, cuốn hút.

Đặc biệt, ca khúc Hà Nội light up city được thể hiện với phong cách trẻ trung, hiện đại tạo sự giao thoa hài hòa giữa hôm nay và quá khứ. NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ Xuân Hinh và Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền), Đinh Quang Đạt đã có màn kết hợp độc đáo trong bài Xẩm Hà Nội với những giai điệu cổ mê đắm lòng người kết hợp cùng rap sôi động.

Các nghệ sĩ thể hiện "Xẩm Hà Nội"

Tổng đạo diễn Tuyết Minh kết hợp âm nhạc với những khúc nhạc kịch ngắn, giàu tính biểu cảm, thay thế cho phần lời bình dài dòng. Đạo cụ linh hoạt, từ những ô cửa toa tàu biến hóa thành bến xe buýt, đến đèn ông sao gắn LED trong tay thiếu nhi đã tạo nên một sân khấu đa tầng sống động, trải dài từ các bậc Nhà hát Lớn Hà Nội ra Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Điểm nhấn đặc sắc là trình chiếu 3D mapping trên mặt tiền Nhà hát Lớn - công trình gắn liền với lịch sử Hà Nội. Màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại một "bức tranh âm thanh - ánh sáng" tái hiện Hà Nội từ năm 1945 đến nay, để lại trong lòng hàng chục nghìn khán giả tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và hàng triệu người theo dõi trực tuyến niềm tự hào sâu sắc.