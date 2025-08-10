Tối 9/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" thu hút 25.000 khán giả và sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy, Hà Anh Tuấn...
Phần kết hợp giữa NSƯT Xuân Hinh và ca sĩ Hoà Minzy trở nên ấn tượng và bùng nổ hơn khi có sự xuất hiện của nhạc sĩ Tuấn Cry - tác giả ca khúc 250 triệu view "Bắc Bling'' được đu dây từ vị trí trên cao xuống sân khấu.
Khán giả dâng trào cảm xúc với tiết mục kết thúc show "Nam Quốc Sơn Hà", "Nối vòng tay lớn", "Hào khí Việt Nam", "Người Việt Nam" của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hoà Minzy và Phương Mỹ Chi.
Chia sẻ về chương trình, ông Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Để thực hiện V Concert thành công, toàn bộ ê-kíp sản xuất và nghệ sĩ đều làm việc với tâm thế bước vào thử thách mới, cùng cảm xúc tha thiết.
Sau V Concert – Rạng rỡ Việt Nam, tối 10/8, khán giả tiếp tục được thưởng thức đại nhạc hội V Fest – Thanh xuân rực rỡ tại cùng địa điểm.