Không khí cuồng nhiệt, những màn trình diễn bùng nổ của các ca sĩ: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, Rhyder... tạo nên một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Phần kết hợp giữa NSƯT Xuân Hinh và ca sĩ Hoà Minzy trở nên ấn tượng và bùng nổ hơn khi có sự xuất hiện của nhạc sĩ Tuấn Cry - tác giả ca khúc 250 triệu view "Bắc Bling'' được đu dây từ vị trí trên cao xuống sân khấu.

Ngoài ra, nghệ sĩ Xuân Hinh còn trình diễn tiết mục hát chầu văn "Cô Sáu sơn trang" đậm bản sắc dân tộc, mang đến sắc thái truyền thống độc đáo giữa không gian đậm chất hiện đại.

Hòa Minzy khiến khán giả đã tai với những ca khúc sôi động "Bật tình yêu lên", "Thị Mầu". Từng màn trình diễn đều được dàn dựng công phu, đồng bộ, giúp khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc mãn nhãn.

Ca sĩ Trúc Nhân thể hiện loạt ca khúc: "Bốn chữ lắm", "Thật bất ngờ", "Không ra gì", "Có không giữ mất đừng tìm", toàn bản hit làm nên bản sắc của anh.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện bài "Bóng phù hoa", "Bài ca đất phương Nam" và mashup "Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò".

Rhyder xuất hiện đầy tự hào và ý nghĩa với ca khúc "Vietnam I love".

Đen Vâu có một màn trình diễn mới lạ khi kết hợp "Nấu ăn cho em", "Mang tiền về cho mẹ", "Ngày lang thang", "Đi về nhà với" những nhạc hiệu quen thuộc của VTV như "Bông hoa nhỏ", "Phim truyện", "Vườn cổ tích", "Đường lên đỉnh Olympia".

Noo Phước Thịnh với ''Chờ ngày mưa tan'', ''Phép màu'', "Một vòng Việt Nam".

Hồ Ngọc Hà tiếp tục thể hiện sức hút của một "nữ hoàng giải trí" với liên khúc "Lặng thầm một tình yêu - Mascara", "Cô đơn trên sofa", "Cây đèn thần", "Xin hãy thứ tha"… Cô kết hợp với Quán quân Điểm hẹn tài năng Thanh Thuỵ.

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ diễn cuối với liên khúc "Tháng tư là lời nói dối của anh - Tháng mấy em nhớ anh, Địa đàng, Hoa hồng".

Khán giả dâng trào cảm xúc với tiết mục kết thúc show "Nam Quốc Sơn Hà", "Nối vòng tay lớn", "Hào khí Việt Nam", "Người Việt Nam" của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hoà Minzy và Phương Mỹ Chi.

Chia sẻ về chương trình, ông Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Để thực hiện V Concert thành công, toàn bộ ê-kíp sản xuất và nghệ sĩ đều làm việc với tâm thế bước vào thử thách mới, cùng cảm xúc tha thiết. Sau V Concert – Rạng rỡ Việt Nam, tối 10/8, khán giả tiếp tục được thưởng thức đại nhạc hội V Fest – Thanh xuân rực rỡ tại cùng địa điểm.

Ảnh, video: VTV