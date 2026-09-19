Xem clip chọi trâu Đồ Sơn:

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã náo nức về sân vận động, hòa mình vào không khí lễ hội và chờ đón những kháp đấu hấp dẫn, quyết liệt của các “ông trâu” tại vòng chung kết. 

Đến dự lễ hội có ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn.

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Khai mạc lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026. Ảnh: Lưu Thành Đạt

Năm nay, lễ hội gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, phù hợp với truyền thống và hồ sơ di sản đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua. 

Tại vòng chung kết, 15 “ông trâu” xuất sắc bước vào các kháp đấu giàu kịch tính, thể hiện sức mạnh, sự gan dạ và tinh thần thượng võ của một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của vùng biển Đồ Sơn.

Đặc biệt, với những cặp trâu vào sân nhưng không thi đấu, thời gian theo dõi trước khi phân định thắng thua bằng hình thức bốc thăm được nâng từ 5 phút lên 10 phút.

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"Ông trâu" số 06 được đưa ra sân đấu để chuẩn bị gặp đối thủ. Ảnh: Lưu Thành Đạt

Để vòng chung kết diễn ra an toàn, trang trọng và tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách, Ban tổ chức đã triển khai kỹ lưỡng công tác chuẩn bị từ sớm. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn khu vực sân bãi và khán đài được xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ.

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Những kháp đấu mãn nhãn của các "ông trâu". Ảnh: Lưu Thành Đạt

Cùng với phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, các tour trải nghiệm, chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, hội vật giao lưu và Carnaval đường phố.

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Hàng nghìn khán giả tới sân vận động để theo dõi các màn chọi trâu mãn nhãn. Ảnh: Lưu Thành Đạt
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Các "ông trâu" thể hiện sức mạnh trong sân đấu. Ảnh: Lưu Thành Đạt