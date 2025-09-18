Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 có chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng” diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9; với chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương Gia Lai; Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng; Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; chương trình tạp kỹ và nghệ thuật truyền thống; Lễ hội đường phố; Lễ hội ánh sáng…

Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương khẳng định: “Đây là lễ hội đầu tiên quy tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả 2 khu vực Đông-Tây của tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng; góp phần bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Tin rằng, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai”.

Tiếp sau lễ bế mạc là chương trình "Lễ hội ánh sáng" với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” gồm 2 chương. Chương 1 có chủ đề “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” được mở màn bằng những mảng màu nghệ thuật tái hiện nhịp sống làng chài qua tiết mục "Biển xanh bừng nắng - Làng chài thức giấc" và "Thanh âm Đại ngàn - Vũ khúc Cao nguyên" rộn rã cồng chiêng, lửa hội; do các vũ đoàn và đội xiếc biểu diễn.

Điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn drone light kết hợp DJ, biến bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành thành sân khấu ánh sáng rực rỡ. Theo đó, có khoảng 400 thiết bị bay công nghệ (drone) đã tái hiện các biểu tượng mang đặc trưng của tỉnh Gia Lai như: nhà rông, võ cổ truyền, trống đồng, tháp chăm, cá ngừ, cà phê… Chương 2 với chủ đề “Hơi thở của biển và núi - Nhịp điệu của tuổi trẻ” mang đến không gian trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như: Ánh Sáng AZA, Kay Trần, Isaac... Ca sĩ Ánh Sáng AZA gây ấn tượng bằng loạt ca khúc "Tâm trí lang thang", "Do you", "USO". Tiếp đó, Kay Trần khuấy động sân khấu bằng những bản hit quen thuộc như: "Đường vào tim em", "Phía sau em", "Nước hoa".

Xuân An