Tối 7/6, sân khấu Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã bùng nổ với những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của chương trình nghệ thuật với chủ đề Hành động vì khí hậu.

Sự kiện được dàn dựng công phu theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp mượt mà giữa âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác và công nghệ sân khấu hiện đại. Qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, từng tiết mục đã phản ánh chân thực mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Từ đó, chương trình truyền tải mạnh mẽ thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái và khơi dậy ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, biển và rừng. Xuyên suốt chương trình là một nỗ lực lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện và phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người cùng thiên nhiên.

NSND Thanh Ngoan.

Mở đầu, khán giả được hòa mình vào giai điệu tươi trẻ của ca khúc Hát cho hành tinh xanh qua giọng ca Huệ Thương, Trường Phúc, tốp ca cùng Vũ đoàn Đương đại biểu diễn. Tiếp đó, NSND Thanh Ngoan mang đến không gian đậm chất truyền thống nhưng mang hơi thở thời đại qua tiết mục chèo Giữ môi trường xanh do chính nghệ sĩ soạn lời, mang tới cảm giác gần gũi, thấm đẫm tình yêu quê hương.

Sự kết hợp ăn ý của Lan Thu và Hoàng Hải trong Tình yêu của đất và nước, cùng chất giọng nam cao hào sảng của NSƯT Việt Hoàn qua 2 ca khúc Rừng chiều và Hoàng hôn màu lá đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng, hùng vĩ mà đẹp đến nao lòng.

Ca sĩ Trọng Tấn.

Ca sĩ Tống Linh truyền lửa nhiệt huyết với Khát vọng môi trường xanh và Đón bình minh. Trong khi đó, Duyên Quỳnh thắp lên niềm hy vọng tràn trề qua Niềm tin rực sáng và Việt Nam ngày mới. Giọng ca nội lực và đầy cảm xúc của Trọng Tấn làm bừng sáng sân khấu với Đất nước tình yêu và ca khúc Khát vọng. Tuấn Hiệp mang đến sự hoài niệm và tự hào qua Hà Nội nơi tìm về cùng Giai điệu Tổ quốc...

Khép lại đêm diễn, màn hợp xướng hoành tráng Chung tay bảo vệ môi trường của tốp ca nam nữ và Vũ đoàn Đương đại đã đẩy cảm xúc của khán giả lên đỉnh điểm.

NSƯT Việt Hoàn.

Bên cạnh sức lan tỏa của nghệ thuật, chương trình còn là nhịp cầu để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động các cơ quan trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ năm 2026. Qua đó, từng bước lồng ghép hiệu quả các yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của nước nhà.

NSND Thanh Ngoan biểu diễn